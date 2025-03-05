El camino hacia una posible negociación entre Estados Unidos y Ucrania para acabar con la guerra con Rusia parece abrirse nuevamente. Este martes, el presidente estadounidense Donald Trump reveló haber recibido una carta de su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, en la que expresa la disposición de Kiev para sentarse a la mesa de diálogo y también para cerrar un acuerdo con Washington sobre minerales estratégicos.
"He recibido una importante carta del presidente Zelenskyy de Ucrania. La carta dice: ‘Ucrania está preparada para sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible para alcanzar una paz duradera. Nadie quiere la paz más que los ucranianos’", aseguró Trump durante su discurso ante el Congreso este martes.
También señaló que en su mensaje Zelenskyy indicó: 'Mi equipo y yo estamos dispuestos a trabajar bajo el firme liderazgo del presidente Trump para conseguir una paz duradera. Realmente valoramos lo mucho que Estados Unidos ha hecho para ayudar a Ucrania a mantener su soberanía".
Al respecto, Trump agregó en el discurso que “al mismo tiempo, hemos tenido discusiones serias con Rusia y hemos recibido señales claras de que están listos para la paz, ¿No sería hermoso?”.
El gobierno ucraniano no confirmó de inmediato la existencia de la carta.
Por su parte, a propósito de las declaraciones de Trump, Rusia dijo este miércoles que ve como algo "globalmente positivo" la posibilidad de negociar para poner fin al conflicto.
"Ese enfoque es globalmente positivo, pero hay matices" que hacer, declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, consultado por la agencia de noticias AFP.
“Es momento de corregir las cosas”
Horas antes, Zelenskyy calificó como "lamentable" su enfrentamiento con Trump la semana pasada. “Nuestra reunión en Washington, en la Casa Blanca, el viernes, no salió como debía. Es lamentable que haya ocurrido así. Es momento de corregir las cosas”, escribió en la red social X el martes por la tarde.
"Realmente valoramos lo mucho que Estados Unidos ha hecho para ayudar a Ucrania a mantener su soberanía e independencia", dijo, añadiendo que le gustaría “la futura cooperación y comunicación sean constructivas”.
En la misma publicación, el presidente ucraniano reiteró la disposición de Kiev de “sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible para acercar una paz duradera”.
"Las primeras etapas podrían ser la liberación de prisioneros y una tregua en el cielo, [con] prohibición de misiles, drones de largo alcance, bombas contra infraestructuras" civiles, sobre todo energéticas, y "una tregua en el mar inmediatamente, si Rusia hace lo mismo", detalló Zelenskyy en la red social.
Acuerdo sobre minerales, cada vez más cerca
Mientras tanto, la firma del acuerdo sobre minerales estratégicos, que se frustró el viernes pasado tras el enfrentamiento entre Trump y Zelenskyy, podría finalmente estar cerca.
En su discurso de este martes, Trump destacó que, en la carta, Kiev expresaba la disposición de Ucrania para concretar el acuerdo.
Lo mismo dijo el mandatario ucraniano en X este martes por la tarde: “En relación con el acuerdo sobre minerales y seguridad, Ucrania está lista para firmarlo en cualquier momento y en cualquier formato conveniente. Vemos este acuerdo como un paso hacia una mayor seguridad y garantías sólidas, y realmente espero que funcione de manera efectiva”, escribió.
El lunes, Trump había mostrado optimismo por el futuro del acuerdo. Reiteró que “es un gran acuerdo para EE.UU.” ya que ayudará a "recuperar" el dinero que la administración de Joe Biden entregó a Kiev, que, según indicó, asciende a 300.000 millones o 350.000 millones de dólares.
Asistencia militar
Por otro lado, en un discurso el martes por la noche, Zelenskyy respondió a las declaraciones de funcionarios de la administración de Trump, quienes aseguraron que el presidente estadounidense ordenó suspender el apoyo militar a Kiev. El mandatario instó a EE.UU. a confirmar oficialmente si ha decidido interrumpir el suministro de armamento a Ucrania.
Zelenskyy explicó que ha encargado a su ministro de Defensa y a sus diplomáticos y jefes de sus servicios de inteligencia que se pongan en contacto con sus homólogos de EE.UU. para "obtener información oficial".
Asimismo, agregó que Ucrania ha recibido "varias señales" en las últimas semanas que apuntan a una interrupción del flujo de armamento estadounidense. Zelenskyy ha recordado que EE.UU. ya ha dejado de enviar a Ucrania ayuda humanitaria y al sector energético.
"También hubo una suspensión en la ayuda militar, a finales de enero, pero en ese momento se restableció rápidamente", explicó sin dar más detalles de lo ocurrido después de la llegada de Trump a la Casa Blanca.
Estados Unidos suspendió la ayuda militar a Ucrania por orden del presidente Donald Trump, informaron este martes funcionarios de su gobierno a la agencia de noticias AFP.
Desde que comenzó la guerra, el 24 de febrero de 2022, Estados Unidos ha sido el mayor proveedor de financiamiento y material militar para Ucrania. Según el Departamento de Estado, Washington ha proporcionado 65.900 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania desde la invasión.