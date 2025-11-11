Durante su visita a Estados Unidos este martes, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, tuvo una agenda diplomática intensa. Se reunió con altos funcionarios de ese país, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, y con su homólogo de Siria, Asaad Al-Shaibani, quien viajó a Washington como parte de la delegación de Damasco, en cabeza del presidente Ahmed Al-Sharaa.

En las reuniones se abordaron asuntos clave sobre la situación en Siria, la ofensiva israelí en Gaza y otros temas de Oriente Medio, según explicó Fidan, destacando que observó que Washington entiende la necesidad de que la nación siria permanezca unida.

Fidan explicó que también lo invitaron a participar en una parte de la reunión que sostuvieron el presidente de EE.UU., Donald Trump, y Al-Sharaa. Fue un encuentro clave, ya que la visita de Al-Sharaa fue la primera de un líder sirio a la Casa Blanca desde la independencia del país, hace casi 80 años.

El ministro también dialogó con Rubio, así como el vicepresidente de EE.UU., JD Vance y los enviados especiales Steve Witkoff y Tom Barrack.

Así mismo, Fidan indicó que expuso la posición de Ankara sobre Siria durante los encuentros. Destacó que abordaron cómo gestionar de forma más eficaz las zonas problemáticas, en particular en el sur y el norte de Siria, y cómo se puede trabajar en la Ley César. “Tuvimos la oportunidad de examinar estas cuestiones en detalle y presentar nuestros puntos de vista y posiciones", puntualizó.

“Luego tuvimos la oportunidad de abordar las opiniones generales de Türkiye sobre Siria, las oportunidades de cooperación con Estados Unidos y numerosos temas relacionados con el desarrollo, la unidad, la solidaridad, la paz y la seguridad regional de Siria”, agregó.

Palestina, Ucrania, Irán: los temas sobre la mesa





Fidan detalló que su encuentro con Witkoff y Barrack fue para “revisar en detalle” varios temas, “especialmente sobre Palestina”. También hablaron sobre la guerra en Ucrania.

"Hemos mantenido largas conversaciones sobre este asunto. Es decir, ¿qué se puede hacer en esta coyuntura crítica para poner fin a esta guerra? ¿Qué papel puede desempeñar Türkiye? ¿Cómo podemos colaborar con Estados Unidos en este tema? Nuestro presidente (Recep Tayyip Erdogan) tiene algunas opiniones al respecto", dijo.