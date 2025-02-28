Las delegaciones de Estados Unidos y Rusia se reunieron en Estambul, Türkiye, para identificar los pasos iniciales que permitan estabilizar las operaciones de sus misiones diplomáticas, informó el Departamento de Estado de EE.UU.
"Estados Unidos planteó inquietudes sobre el acceso a la banca y los servicios contratados, así como la necesidad de garantizar niveles de personal estables y sostenibles en la embajada de Estados Unidos en Moscú", informó en un comunicado este jueves.
"A través de discusiones constructivas, ambas partes identificaron pasos iniciales concretos para estabilizar las operaciones de la misión bilateral en estas áreas", agregó.
Las conversaciones en Estambul se dieron tras una reunión en Riad, Arabia Saudita, el 18 de febrero, donde ambas partes acordaron iniciar diálogos sobre temas que afectan a sus respectivas misiones diplomáticas.
La delegación estadounidense estuvo encabezada por la subsecretaria de Estado adjunta para Rusia y Europa Central, Sonata Coulter, mientras que la parte rusa la lideró el embajador Alexander Darchiev, director del Departamento de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.
Coulter y Darchiev acordaron celebrar una reunión de seguimiento en un futuro cercano, cuyos detalles de fecha, el lugar y la representación aún están por determinar, según el Departamento de Estado.
En la víspera de la reunión este jueves, fuentes diplomáticas turcas confirmaron que el encuentro sería en Estambul. En esa línea reiteraron la disposición de Türkiye a respaldar los esfuerzos de paz, incluyendo la organización de encuentros entre Washington y Moscú.
"Como hemos señalado antes, Türkiye está preparada para brindar todo tipo de apoyo a los esfuerzos de paz, incluyendo la organización de este tipo de conversaciones", indicaron.