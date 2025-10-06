Tras días de incertidumbre y denuncias por su detención, el primer grupo de 21 activistas españoles de la Flotilla Global Sumud llegó este domingo a Madrid. Habían sido interceptados por Israel en aguas internacionales, mientras navegaban rumbo a Gaza con el propósito de entregar ayuda humanitaria y desafiar el bloqueo que Tel Aviv mantiene sobre el enclave. Junto a ellos también arribaron participantes de la flotilla de Países Bajos y Portugal.

Sin embargo, aún permanecen retenidos en Israel otros 28 españoles, quienes, según el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, podrían partir este mismo lunes rumbo a España.

Entre la emoción y las protestas en el aeropuerto





El ambiente en el aeropuerto de Madrid-Barajas fue de emoción, solidaridad y protesta. Entre banderas palestinas y cánticos en apoyo a la flotilla, los activistas fueron recibidos por familiares, amigos y representantes políticos.

Entre los presentes se encontraban la ministra de Sanidad, Mónica García, junto a dirigentes de los partidos de izquierda Podemos e Izquierda Unida, ambos integrantes de la coalición de gobierno española y conocidos por su apoyo a la causa palestina.

García acudió al aeropuerto con un equipo médico por si alguno de los activistas necesitaba atención sanitaria. Agradeció su labor y denunció que habían sido “secuestrados ilegalmente” por Israel. También destacó el trabajo del Ministerio de Asuntos Exteriores y del consulado español en Tel Aviv para asistirlos.

Por su parte, Ione Belarra, líder de Podemos, exigió nuevamente la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. “El Gobierno está tardando en dar los pasos que la sociedad española está exigiendo”, afirmó, en referencia a las manifestaciones de apoyo a Palestina celebradas el fin de semana.

Entre los repatriados figuran la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el concejal de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Jordi Coronas, quienes continuaron viaje hacia Barcelona tras su llegada.