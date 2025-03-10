Irán aseguró el domingo que consideraría la posibilidad de mantener negociaciones sobre asuntos nucleares con Estados Unidos, pero solo si se limitaran a preocupaciones sobre la posible militarización de su programa nuclear.

En un comunicado publicado en X, la misión de Irán ante la ONU afirmó: "Si el objetivo de las negociaciones es abordar preocupaciones respecto a una posible militarización del programa nuclear de Irán, dichas discusiones podrían ser consideradas".

Aunque el comunicado iraní deja abierta la posibilidad de abordar preocupaciones sobre la militarización, Teherán enfatizó que no negociará la renuncia a su programa nuclear pacífico.

"Sin embargo, si el objetivo es el desmantelamiento del programa nuclear pacífico de Irán para afirmar que se ha logrado lo que Obama no pudo, tales negociaciones nunca tendrán lugar", señaló la misión iraní.

El comunicado hacía referencia al acuerdo nuclear conocido formalmente como Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), alcanzado en 2015 bajo el auspicio del entonces presidente estadounidense Barack Obama. El acuerdo ofrecía un alivio de las sanciones contra Irán a cambio de límites a sus actividades nucleares.

Sin embargo, en 2018, Trump lo abandonó durante su primer mandato, volviendo a imponer sanciones estrictas a Irán. Teherán cumplió los términos durante otro año antes de comenzar a dar marcha atrás en los compromisos.

Un día antes, el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, rechazó las conversaciones con Washington, afirmando que su verdadero propósito era imponer restricciones al programa de misiles de Irán y a su influencia en la región.

Asimismo, declaraciones de Jamenei se produjeron después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, admitiera haberle enviado una carta en la que buscaba un nuevo acuerdo con Teherán para frenar su programa nuclear en rápida expansión y reemplazar el pacto del que Washington se retiró durante su primer mandato.

Jamenei sostuvo que las exigencias de EE.UU. serían tanto de carácter militar como relacionadas con la influencia regional de Irán y afirmó que tales conversaciones no resolverían los problemas entre Irán y Occidente.

Rusia como mediador

Asimismo, estas declaraciones se producen una semana después de que Rusia acordara ayudar a Washington a comunicarse con Irán sobre diversos temas, incluido su programa nuclear.