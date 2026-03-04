El incidente que agitó las olas del Caribe la semana pasada, cuando una lancha registrada en EE.UU. fue interceptada en aguas cubanas, estrenó un nuevo capítulo este miércoles. La Fiscalía General de la isla acusó por “delitos de terrorismo” a seis tripulantes de la embarcación, quienes abrieron fuego contra la guardia costera, en lo que el gobierno cubano ha denunciado como un intento de “infiltración con fines terroristas”.

Los seis imputados formaban parte del grupo de 10 personas que estaban en la lancha el 25 de febrero. Durante los disparos cruzados con las fuerzas costeras, murieron cuatro tripulantes y seis resultaron heridos.

Ahora, la Fiscalía General confirmó en un comunicado que los tripulantes "han sido instruidos de cargos” por “delitos de terrorismo, previstos en el Código Penal". Asimismo, la Fiscalía pidió prisión provisional para los imputados, que fueron arrestados.

Por su parte, el fiscal en jefe Edward Roberts Campbell, ya había adelantado la semana pasada que los arrestados se enfrentaban a cargos con un "marco sancionador elevado" que va de los 10 años "hasta la privación de libertad perpetua y la pena de muerte".

El operativo y los hallazgos

Según el Ministerio del Interior, en la lancha rápida neutralizada, matrícula FL7726SH, viajaban 10 personas armadas. La entidad añadió que declaraciones preliminares de los detenidos indicaron que su intención era “infiltrarse con fines terroristas”.

En el marco de la investigación, se incautaron 14 fusiles y cerca de 13.000 balas, además de "pertrechos militares", once pistolas, 134 cargadores, chalecos antibalas, escopetas, una planta eléctrica, un equipo satelital, un dron, uniformes, diez módulos militares completos, cuchillos y herramientas, entre otros.

Según la reconstrucción de los hechos difundida por el ministerio, los 10 tripulantes, todos cubanos residentes en EE.UU., partieron de madrugada desde La Florida en dos embarcaciones. Una de ellas tuvo que ser abandonada a medio camino por fallas en el motor, y sus ocupantes y armamento se trasladaron a la otra lancha rápida.

Finalmente, la embarcación entró a las 7:10 a.m., hora local, en aguas territoriales cubanas. La guardia costera detectó la lancha como sospechosa, por lo que centro de mando envió entonces a una nave para verificar e identificar. El encuentro se dio a cerca de dos kilómetros de la costa, a más de 10 millas marinas adentro de las aguas territoriales cubanas.

El comunicado de la autoridades especifica que los primeros en abrir fuego fueron los tripulantes de la lancha. El tiroteo se produjo a unos 20 metros de distancia. Los representantes del ministerio hablaron de 21 impactos de bala en la lancha rápida y 13 en la de la guardia fronteriza.

Cuando se conocieron los hechos, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, descartó la participación de personal estadounidense en el enfrentamiento y dijo que Washington llevaría a cabo su propia verificación de los hechos.