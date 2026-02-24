TÜRKİYE
3 min de lectura
Türkiye condena junto a otros países la expansión de Israel en su control sobre Cisjordania ocupada
En un comunicado conjunto, Türkiye y otros países, además de la Liga Árabe y la OCI, rechazaron las medidas israelíes que pretenden modificar la composición demográfica y el estatus de Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este.
Türkiye condena junto a otros países la expansión de Israel en su control sobre Cisjordania ocupada
“Nos oponemos a cualquier forma de anexión”, remarcaron los ministros en el comunicado. / AP
24 de febrero de 2026

Türkiye, otros 18 países, la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) condenaron “en los términos más fuertes” una serie de recientes decisiones israelíes que buscan ampliar drásticamente el control ilegal de Tel Aviv sobre Cisjordania ocupada.

“Los cambios son de amplio alcance, reclasificando tierras palestinas como supuestas ‘tierras estatales’ israelíes, acelerando la actividad ilegal de asentamientos y afianzando aún más la administración israelí”, señalaron los ministros de Relaciones Exteriores de Türkiye, Brasil, Francia, España, Arabia Saudí y otros países, así como la OCI y la Liga Árabe, en un comunicado difundido este lunes.

En esa línea, la declaración subrayó que los asentamientos israelíes constituyen “una flagrante violación del derecho internacional”, incluidas resoluciones previas del Consejo de Seguridad de la ONU y la Opinión Consultiva de 2024 de la Corte Internacional de Justicia, considerado un fallo histórico.

Por eso, el comunicado sostuvo que “estas recientes decisiones forman parte de una trayectoria clara que busca cambiar la realidad sobre el terreno y avanzar hacia una inaceptable anexión de facto”, advirtiendo que las medidas socavan los esfuerzos por la paz y la estabilidad en la región, además de amenazar las perspectivas de una integración regional significativa.

Al pedir al Gobierno de Israel que revierta las decisiones de inmediato, los ministros instaron a respetar sus obligaciones internacionales y a abstenerse de acciones que alteren permanentemente el “estatus legal y administrativo del territorio palestino ocupado”.

“Estas decisiones se producen tras la aceleración sin precedentes de la política de asentamientos de Israel, con la aprobación del proyecto E1 y la publicación de su licitación. Tales acciones constituyen un ataque deliberado y directo contra la viabilidad del Estado palestino y la implementación de la solución de dos Estados”, añadió el comunicado.

En ese contexto, los ministros reiteraron su rechazo a todas las medidas “destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatus del territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Este”.

“Nos oponemos a cualquier forma de anexión”, remarcaron.

RECOMENDADOS
RelacionadoTRT Español - Detenidos y sin mezquitas ni ayuno: Israel acentúa violencia durante Ramadán en Cisjordania ocupada

“Fin a la violencia de colonos contra palestinos”

Además, los ministros señalaron que “ante la alarmante escalada (de agresiones) en Cisjordania ocupada, también pedimos a Israel que ponga fin a la violencia de los colonos contra los palestinos, incluso responsabilizando a los autores”.

Destacando la importancia de preservar el statu quo histórico y jurídico en Jerusalén y sus lugares sagrados, especialmente durante el mes bendito de Ramadán, los ministros advirtieron que las violaciones reiteradas constituyen una amenaza para la estabilidad regional.

“Reafirmamos nuestro compromiso de adoptar medidas concretas, de conformidad con el derecho internacional, para contrarrestar la expansión de los asentamientos ilegales en territorio palestino, y las políticas y amenazas de desplazamiento forzoso y anexión”, señalaron.

Además, instaron a Israel a liberar de inmediato los ingresos fiscales retenidos que adeuda a la Autoridad Palestina conforme al Protocolo de París de 1994, señalando que los fondos son vitales para prestar servicios básicos a la población palestina en Gaza y en Cisjordania ocupada.

Al reafirmar su compromiso con una paz justa, integral y duradera, los ministros subrayaron que resolver el conflicto palestino-israelí sobre la base de una solución de dos Estados y conforme a las resoluciones pertinentes de la ONU y a las fronteras del 4 de junio de 1967 sigue siendo esencial para la paz, la estabilidad y la integración regional.

“Solo mediante la creación de un Estado palestino independiente, soberano y democrático podrá alcanzarse la coexistencia entre los pueblos y los Estados de la región”, concluyó la declaración conjunta. 

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Israel deja ocho muertos en Líbano y ataca campamento de refugiados palestino en violación de tregua
La Corte Suprema de EE.UU. anula los aranceles de Trump en un histórico revés al poder ejecutivo
Un portaaviones de EE.UU. entra en el Mediterráneo mientras Trump sopesa un ataque contra Irán
Irán apuesta por la diplomacia mientras Trump sopesa un posible ataque limitado
El largo proyecto israelí de asentamientos: décadas de expansión que han borrado el Estado palestino
Fuerza de Estabilización para Gaza contará con tropas de cinco países, anuncian en Junta de Paz
Muertos en Gaza superan por miles las cifras reportadas en primeros 15 meses de genocidio: reporte
Irán advierte que responderá “con decisión” a un ataque de EE.UU., tras retador ultimátum de Trump
Türkiye espera que EE.UU. e Irán alcancen “negociación genuina” sin una guerra: ministro turco Fidan
“Türkiye mantiene su compromiso con la seguridad y reconstrucción de Gaza”, asegura ministro Fidan
Cinco claves del discurso de Donald Trump ante la Junta de la Paz
Por Sadiq S Bhat
EE.UU. sube el tono con Irán tras diálogos, mientras Teherán reitera su derecho al programa nuclear
¿Qué dejaron las negociaciones de Rusia y Ucrania, mediadas por EE.UU.? Este es el balance
“No hay felicidad este año”: familias desplazadas en Gaza reciben Ramadán entre hambruna y ataques
El liderazgo de Türkiye en la OTAN: 74 años de compromiso con la alianza y la seguridad regional