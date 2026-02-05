El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington debería impulsar un acuerdo de control de armas nucleares “nuevo, mejorado y modernizado” en lugar de prorrogar el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas Nuevas (New START, por sus siglas en inglés) con Rusia.

“En lugar de extender el ‘New START’, un acuerdo mal negociado por Estados Unidos que, además, está siendo gravemente violado, deberíamos hacer que nuestros expertos nucleares trabajen en un tratado nuevo, mejorado y modernizado que pueda perdurar en el futuro”, escribió Trump el jueves en Truth Social.

Sus declaraciones se produjeron cuando el tratado New START expiró, poniendo fin al último acuerdo jurídicamente vinculante que limitaba las fuerzas nucleares estratégicas de Estados Unidos y Rusia. Rusia también afirmó el miércoles que las partes del tratado ya no están obligadas por sus disposiciones.

Moscú aseguró que había buscado prorrogar el tratado y recordó que el presidente Vladimir Putin propuso el 22 de septiembre mantener los límites existentes sobre las armas estratégicas durante al menos un año tras la expiración del acuerdo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso señaló que no se recibió ninguna respuesta formal de Estados Unidos a través de los canales bilaterales.

El tratado fue firmado el 8 de abril de 2010 en Praga y entró en vigor el 5 de febrero de 2011, sustituyendo al Tratado START I de 1991, según la Asociación de Control de Armas, con sede en Estados Unidos.