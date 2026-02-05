EE.UU. Y CANADÁ
Trump quiere un tratado nuclear "nuevo y mejorado" con Rusia mientras expira el New START
Moscú afirma que intentó prorrogar el tratado y señala que el presidente Vladimir Putin propuso el 22 de septiembre mantener los límites actuales sobre las armas estratégicas durante al menos un año.
El presidente estadounidense Trump se reúne con el presidente ruso Putin en Alaska. Foto de archivo. / Reuters
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington debería impulsar un acuerdo de control de armas nucleares “nuevo, mejorado y modernizado” en lugar de prorrogar el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas Nuevas (New START, por sus siglas en inglés) con Rusia.

“En lugar de extender el ‘New START’, un acuerdo mal negociado por Estados Unidos que, además, está siendo gravemente violado, deberíamos hacer que nuestros expertos nucleares trabajen en un tratado nuevo, mejorado y modernizado que pueda perdurar en el futuro”, escribió Trump el jueves en Truth Social.

Sus declaraciones se produjeron cuando el tratado New START expiró, poniendo fin al último acuerdo jurídicamente vinculante que limitaba las fuerzas nucleares estratégicas de Estados Unidos y Rusia. Rusia también afirmó el miércoles que las partes del tratado ya no están obligadas por sus disposiciones.

Moscú aseguró que había buscado prorrogar el tratado y recordó que el presidente Vladimir Putin propuso el 22 de septiembre mantener los límites existentes sobre las armas estratégicas durante al menos un año tras la expiración del acuerdo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso señaló que no se recibió ninguna respuesta formal de Estados Unidos a través de los canales bilaterales.

El tratado fue firmado el 8 de abril de 2010 en Praga y entró en vigor el 5 de febrero de 2011, sustituyendo al Tratado START I de 1991, según la Asociación de Control de Armas, con sede en Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el miércoles que cualquier acuerdo nuclear con Rusia debe incluir a China.

Durante su primer mandato, Trump también se mostró dispuesto a dejar expirar el New START al insistir en la inclusión de China.

Joe Biden acordó con Rusia prorrogar el New START por cinco años tras derrotar a Trump en las elecciones de 2020, pero posteriormente las tensiones entre ambos países se deterioraron a raíz de la ofensiva en Ucrania.

El tratado, firmado por el entonces presidente ruso Dmitri Medvédev y su homólogo estadounidense Barack Obama, limitaba el arsenal nuclear de cada parte a 1.550 ojivas estratégicas desplegadas, una reducción de casi el 30% respecto al límite anterior establecido en 2002.

