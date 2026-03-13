Antes de que el sol terminara de alzarse este viernes sobre Oriente Medio, los destellos de los misiles y explosiones ya sacudían la región: el día número 14 de la guerra empezó tanto con ataques de Israel como de Irán. Y mientras el fuego cruzado se extiende también por los países del Golfo, a un océano de distancia, el presidente de EE.UU., Donald Trump, acudió a su predilecta red Truth Social para amenazar a Teherán con una nueva y grave retaliación. Lo hizo, además, pocas horas después de que el nuevo líder Supremo iraní, Mojtaba Jamenei, diera su primer mensaje público desde que asumió el cargo y prometiera venganza.

“Miren hoy lo que les pasa a estos canallas desquiciados”, escribió Trump, luego de aseverar que Washington está “destruyendo totalmente” al “régimen” de Irán, tanto militar como económicamente. “La Armada iraní desapareció, su Fuerza Aérea ya no existe, los misiles, drones y todo lo demás están siendo diezmados, y sus líderes han sido borrados de la faz de la tierra. Contamos con una potencia de fuego incomparable, munición ilimitada y tiempo de sobra”, añadió el mandatario estadounidense.

Sus declaraciones no terminaron ahí. La cadena Fox News reportó que durante una entrevista con Trump, que será emitida este viernes, el presidente dijo que Mojtaba Jamenei estaba vivo “de algún modo”. “Creo que probablemente lo esté. Creo que está perjudicado, pero creo que probablemente esté vivo de algún modo, ¿sabes?”, expresó.

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En la misma línea, durante su primera rueda de prensa desde que la guerra empezó, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, señaló que "no emitiría pólizas de seguro de vida para ninguno de los líderes” de Teherán. Elevando el tono, señaló que junto a su aliado de larga data EE.UU. han “eliminado al viejo tirano de Irán", refiriéndose al líder Supremo Alí Jamenei, a quien mataron los ataques del 28 de febrero lanzados por Washington y Tel Aviv contra Teherán. Y, a renglón seguido, Netanyahu agregó que ahora “el nuevo tirano no puede mostrar su rostro en público", aludiendo a Mojtaba Jamenei. Luego agregó que estos son "días históricos”.

Por su parte, y en un mensaje que buscó disipar dudas sobre el estado de salud del Mojtaba Jamenei, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, destacó que el líder Supremo se encuentra herido pero fuera de peligro. Una afirmación muy similar a la que hizo el pasado martes Yousef Pezeshkian , hijo del presidente del país Masoud Pezeshkian y también asesor del gobierno. "Escuché noticias de que el señor Mojtaba Jamenei había sufrido heridas. Le he preguntado a algunos amigos con contactos. Me dijeron que, gracias a Dios, él está sano y salvo", declaró Pezeshkian, en ese momento.

En su entrevista con el diario italiano Corriere della Sera, publicada el jueves, Baqaei además abordó la escalada regional en curso y condenó los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Afirmó que Teherán no alberga hostilidad hacia los países vecinos, al tiempo que sostuvo que la presencia militar estadounidense en la región genera desconfianza.

De manera similar, el embajador de Irán en Túnez, Mir Masoud Hosseinian, le dijo a la agencia de noticias AP que Mojtaba Jamenei resultó herido en el ataque que mató a su padre, pero que “no es grave”. Está previsto que el nuevo líder asista a la masiva oración del Eid organizada por el Estado la próxima semana, la cual Alí Jamenei encabezaba tradicionalmente.

El primer mensaje de Mojtaba Jamenei

En la noche de este jueves, Mojtaba Jamenei dio su primer mensaje desde que asumió como líder Supremo, a través de un comunicado que fue leído por una presentadora de noticias de la televisión estatal. En sus declaraciones sostuvo que "vengará la sangre de los iraníes" que murieron durante los ataques de EE.UU. e Israel y prometió mantener la lucha de su país.

"El deseo de la población es continuar con una defensa eficaz y que genere arrepentimiento", añadió el líder, según los medios estatales iraníes. También señaló que Teherán ha evaluado la apertura de otros frentes como parte del conflicto en curso, "donde el enemigo tiene poca experiencia y sería altamente vulnerable”.

En ese sentido detalló que la activación de estos frentes podría ocurrir "si la situación de guerra persiste y de acuerdo con consideraciones de interés nacional”. Luego, reconoció a los "valientes guerreros" de Irán que han detenido al “enemigo”: "Los golpes decisivos por parte de las fuerzas iraníes bloquearon el camino del enemigo hacia la dominación", evitando la "potencial desintegración del país". Por eso, hizo un llamado a mantener "una defensa efectiva y disuasoria" que, según él, refleja "las demandas del pueblo iraní”.

Sobre el estrecho de Ormuz, Jamenei sostuvo que el paso debe permanecer cerrado como represalia a la “agresión” de Washington y Tel Aviv. Adicionalmente, reiteró que no permitirá el tránsito de ningún buque mientras los ataques en contra de Irán se mantengan. Una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo fluye por esta vía marítima, que comunica el golfo Pérsico con el océano Índico.

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Por el momento, Mojtaba Jamenei no ha aparecido en cámara y no se le ha visto desde que su padre y su esposa murieron en la primera jornada de la guerra.