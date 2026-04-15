La transformación de la reserva natural de Ein al-Auja en un destino de “turismo” para colonos ilegales ilustra de forma contundente cómo las vidas y propiedades palestinas están siendo sistemáticamente confiscadas en la Cisjordania ocupada, según informes de Haaretz .

Tras la huida forzada de aproximadamente 120 familias palestinas el pasado enero, la zona fue reconvertida en una atracción vacacional, donde colonos ilegales celebran lo que describen como la “liberación” de tierras y fuentes de agua.

El desplazamiento forzado de la comunidad de Ras Ein al-Auja no fue una partida voluntaria, sino el resultado de un acoso sistemático por parte de colonos ilegales.

El desplazamiento de la comunidad de Ras Ein al-Auja no fue voluntario, sino el resultado de un acoso sistemático por parte de colonos ilegales. Durante meses, las familias fueron desplazadas del manantial de Auja, un recurso vital para su ganado. Una vez bloqueado el acceso, los residentes se vieron obligados a transportar agua desde pueblos cercanos, solo para que los colonos ilegales vaciaran con frecuencia esos depósitos. Este clima de intimidación acabó obligando a toda la comunidad a huir aterrorizada.

Los restos de sus desolados hogares sirven ahora como telón de fondo para celebraciones “vacacionales”. Durante la Pascua judía, se observó a visitantes deslizándose por toboganes de agua pintados con lemas como “Hemos vuelto a las cisternas”, mientras soldados armados montaban guardia.

“Judaización” respaldada por el Estado

La toma de Ein al-Auja forma parte de un esfuerzo más amplio y bien financiado para “judaizar” la región con el apoyo explícito del actual gobierno israelí.

Según Yoel Shilo, gestor comunitario de un asentamiento cercano, esta “enorme lucha pública” implica una inversión financiera significativa por parte de la División de Asentamientos y organismos como Jericho Tourism.

Estas iniciativas incluyen el establecimiento de granjas de colonos en tierras pertenecientes a Auja, a las que el Ministerio de Asentamientos dota de equipamiento de seguridad y vehículos.