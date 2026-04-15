La transformación de la reserva natural de Ein al-Auja en un destino de “turismo” para colonos ilegales ilustra de forma contundente cómo las vidas y propiedades palestinas están siendo sistemáticamente confiscadas en la Cisjordania ocupada, según informes de Haaretz.
Tras la huida forzada de aproximadamente 120 familias palestinas el pasado enero, la zona fue reconvertida en una atracción vacacional, donde colonos ilegales celebran lo que describen como la “liberación” de tierras y fuentes de agua.
El desplazamiento forzado de la comunidad de Ras Ein al-Auja no fue una partida voluntaria, sino el resultado de un acoso sistemático por parte de colonos ilegales.
El desplazamiento de la comunidad de Ras Ein al-Auja no fue voluntario, sino el resultado de un acoso sistemático por parte de colonos ilegales. Durante meses, las familias fueron desplazadas del manantial de Auja, un recurso vital para su ganado. Una vez bloqueado el acceso, los residentes se vieron obligados a transportar agua desde pueblos cercanos, solo para que los colonos ilegales vaciaran con frecuencia esos depósitos. Este clima de intimidación acabó obligando a toda la comunidad a huir aterrorizada.
Los restos de sus desolados hogares sirven ahora como telón de fondo para celebraciones “vacacionales”. Durante la Pascua judía, se observó a visitantes deslizándose por toboganes de agua pintados con lemas como “Hemos vuelto a las cisternas”, mientras soldados armados montaban guardia.
“Judaización” respaldada por el Estado
La toma de Ein al-Auja forma parte de un esfuerzo más amplio y bien financiado para “judaizar” la región con el apoyo explícito del actual gobierno israelí.
Según Yoel Shilo, gestor comunitario de un asentamiento cercano, esta “enorme lucha pública” implica una inversión financiera significativa por parte de la División de Asentamientos y organismos como Jericho Tourism.
Estas iniciativas incluyen el establecimiento de granjas de colonos en tierras pertenecientes a Auja, a las que el Ministerio de Asentamientos dota de equipamiento de seguridad y vehículos.
Esta expansión se ve además facilitada por una estrecha cooperación militar, donde los "pastores" colonos operan con el pleno respaldo del ejército para mantener el control exclusivo sobre las zonas de pastoreo.
Asimismo, el movimiento recibió reconocimiento institucional mediante una ceremonia en la Knesset que honró a la "Juventud de las Colinas" poco después de la huida de la comunidad palestina del Área C.
Defensa del uso de la fuerza
La realidad sobre el terreno pasó del acceso regulado a la exclusión total. Los residentes del pueblo cercano de Auja señalan que, si bien antes podían acceder al arroyo tras los controles del ejército israelí, ahora son confrontados de inmediato por colonos ilegales, seguidos de la llegada del ejército.
Un joven colono ilegal, mientras se dirigía hacia el oasis, describió: “Todas las zonas de pastoreo son solo para judíos. El año pasado no era así”.
Mientras algunos sectores del movimiento colono debaten el impacto estratégico de la “violencia de los colonos”, otros la justifican abiertamente. Mensajes del grupo de WhatsApp “Hilltop News” reconocieron que el desplazamiento forzado se llevó a cabo con violencia, comparándolo con los acontecimientos de 1948.
Desestimaron las condenas a sus métodos, afirmando que “los justos seguirán actuando” hasta que la Tierra de Israel vuelva a manos judías.
A pesar de que el ejército israelí afirma hacer cumplir la ley contra la violencia, la presencia de colonos armados y la infraestructura financiada por el Estado en Ein al-Auja sugieren una integración fluida entre la agresión de los colonos y la política oficial.
Lo que una vez fue una fuente de vida para los palestinos ha sido efectivamente “conquistado”, convirtiendo un escenario de desplazamiento étnico en un festivo destino vacacional.