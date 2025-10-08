Mientras un esfuerzo diplomático internacional intenta avanzar en la posibilidad de un alto el fuego en Gaza, sobre el terreno la realidad impuesta por Israel continúa siendo insoportablemente cruel y el bloqueo, lejos de ceder, sigue asfixiando al pueblo palestino. En medio de la devastación, una tragedia desgarradora se cierne sobre los más vulnerables: los recién nacidos, que ya no tienen ni incubadoras ni máscaras de oxígeno.

La UNICEF denunció este martes que Israel ha negado reiteradamente el permiso para trasladar incubadoras desde un hospital evacuado en el norte de Gaza. Una restricción que ha aumentado la presión sobre los pocos hospitales que aún funcionan en el sur del enclave, desbordados a tal punto que los bebés ahora deben compartir máscaras de oxígeno en salas saturadas, donde el aire se mezcla con el miedo.

A la par, el impacto sobre las mujeres es cada vez más alarmante. Tras dos años de genocidio, el estrés, la desnutrición y la angustia se han convertido en parte de la realidad de las embarazadas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada cinco recién nacidos en Gaza presenta peso bajo. Este dato, más que una cifra, es un símbolo de una tragedia colectiva: una generación marcada por la ofensiva antes incluso de abrir los ojos al mundo.

Por si fuera poco, los ataques de Israel contra los hospitales tampoco han cesado. Durante el último mes, la escalada en las ocupación de Ciudad de Gaza ha llevado al cierre de varios centros médicos, incrementando la saturación de pacientes. Lo que ha llevado a que miles de heridos tengan que hacinarse en espacios improvisados, donde la atención médica se convierte en un acto de resistencia.



James Elder, portavoz de UNICEF, describió escenas que rozan lo insoportable en los pasillos del Hospital Nasser, en el sur de Gaza. “Madres y bebés yacen en el suelo”, relató. Mientras tanto, equipos médicos vitales permanecen atrapados en los hospitales cerrados del norte.

“Hemos intentado recuperar las incubadoras de un hospital evacuado en el norte, pero nos han denegado cuatro misiones solo para poder sacarlas”, explicó Elder a la agencia de noticias Reuters, en referencia a los equipos bloqueados en el dañado Hospital Infantil Al Rantissi, en la Ciudad de Gaza.

En otro hospital del sur, añadió el portavoz, “en una sala pediátrica había tres bebés y tres madres en una sola cama, con una única fuente de oxígeno. Las madres rotaban la máscara, dándole veinte minutos a cada niño”. Y concluyó con una frase que resume el dolor de todo un pueblo: “Ese es el nivel de desesperación al que han llegado las madres”.

Asimismo, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA, por sus siglas en inglés) informó este martes que Israel ha denegado o impedido el 45% de las más de 8.000 misiones humanitarias solicitadas dentro de Gaza desde el 7 de octubre de 2023. Como resultado, la ayuda que podría salvar vidas se acumula a pocos kilómetros de quienes la necesitan con urgencia.

Ante este panorama, UNICEF ha exigido la evacuación inmediata de los bebés enfermos y prematuros que permanecen atrapados en los hospitales del norte. Sin embargo, la falta de acceso, el bloqueo y los ataques constantes hacen que cada traslado sea casi imposible.

La infraestructura de salud de Gaza, por tanto, está al borde del colapso: según la OMS, solo 14 de los 36 hospitales del enclave permanecen operativos, y únicamente de manera parcial. En palabras de Stéphane Dujarric, portavoz de la ONU, “las operaciones militares israelíes, incluidos bombardeos y ataques de artillería, continúan en múltiples zonas, provocando más víctimas civiles, desplazamientos masivos y la destrucción de infraestructuras esenciales”. Dujarric añadió que los civiles “siguen soportando el peso de las hostilidades, la destrucción y el desplazamiento masivo, siendo las mujeres y las niñas las más expuestas al riesgo”.

¿En qué van las negociaciones para un alto el fuego?





En paralelo, en el plano político, las conversaciones para un alto el fuego continúan avanzando. Hamás informó este miércoles que había intercambiado una lista con los nombres de rehenes israelíes y prisioneros palestinos que serían liberados en virtud de un acuerdo de intercambio.

El grupo de resistencia palestino también se mostró optimista respecto a las conversaciones en Egipto sobre el plan de 20 puntos que presentó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 29 de septiembre para un cese de hostilidades en el enclave.

Las negociaciones se centran en los mecanismos para detener el conflicto, la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y el acuerdo de intercambio, añadió el grupo palestino.

La agenda de implementación de la primera fase de la iniciativa no se ha acordado hasta el momento durante las conversaciones en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, a orillas del mar Rojo, según informó a Reuters una fuente palestina cercana a las negociaciones.

Trump expresó optimismo sobre el progreso hacia un acuerdo el martes, cuando se cumplió el segundo aniversario de la ofensiva genocida que Israel lanzó contra los palestinos en Gaza el 7 de octubre de 2023.