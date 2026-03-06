TÜRKİYE
3 min de lectura
Erdogan advierte que las tensiones en Oriente Medio han alcanzado un “nivel aterrador”
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, señaló que Ankara está fortaleciendo su seguridad fronteriza e impulsando la diplomacia, a medida que el conflicto de Estados Unidos e Israel vs. Irán amenaza con extenderse por toda la región.
Erdogan advierte que las tensiones en Oriente Medio han alcanzado un “nivel aterrador”
El presidente Erdogan afirmó que Türkiye ya está tomando medidas para proteger sus fronteras y su espacio aéreo. / AA
6 de marzo de 2026

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, ha advertido que el creciente conflicto en Oriente Medio que involucra a Irán ha disparado las tensiones a un “nivel aterrador”, provocando temores de que la crisis pueda propagarse por toda la región.

“Con los ataques aéreos contra nuestro vecino Irán, las tensiones regionales han alcanzado un nivel aterrador”, subrayó el mandatario este jueves, durante un evento celebrado en la capital turca, Ankara.

También se refirió a los ataques iraníes con misiles y drones dirigidos hacia otros países de Oriente Medio, afirmando que incrementa los temores de que el conflicto se expanda todavía más.

“Los misiles y drones kamikaze dirigidos por Irán contra otros países de la región generan preocupaciones de que el conflicto se extienda a un área mucho más amplia”, recalcó.

Türkiye refuerza la seguridad e impulsa la diplomacia

Además, Erdogan afirmó que Türkiye ya está tomando medidas para proteger sus fronteras y su espacio aéreo, al tiempo que continúa con los esfuerzos diplomáticos para evitar una mayor escalada.

Ankara no muestra “negligencia ni vacilación a la hora de garantizar la seguridad de nuestras fronteras y espacio aéreo”, declaró el líder, subrayando que la postura del país desde el inicio de la crisis ha estado enfocada en la paz regional.

RelacionadoTRT Español - Varios países se solidarizan con Türkiye al condenar lanzamiento de misil iraní hacia su territorio
RECOMENDADOS

“Continuaremos nuestra diplomacia multidimensional con el objetivo de prevenir un mayor derramamiento de sangre en nuestra región y de garantizar que a ninguna otra persona inocente se le arrebate la vida”, añadió Erdogan.

El presidente también comentó sobre el reciente incidente con un proyectil disparado desde Irán que iba rumbo al espacio aéreo turco cuando fue interceptado por los sistemas de defensa de la OTAN. 

Según Erdogan, Ankara emitió las “advertencias necesarias” tras lo ocurrido para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

“Si surgiera una amenaza para la seguridad de nuestro país, tomaremos todas las medidas necesarias con el máximo cuidado y en coordinación con nuestros aliados”, afirmó.

“El conflicto regional se intensifica”

Las tensiones en Oriente Medio se han disparado desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán el 28 de febrero, dirigidos contra instalaciones militares y estratégicas en todo el país.

Los ataques han matado a más de 1.000 personas, incluido el líder Supremo de Irán, Alí Jamenei.

Teherán ha respondido con ataques de misiles y drones contra Israel, así como contra países del Golfo que albergan activos militares estadounidenses, lo que genera preocupaciones sobre posibles alteraciones a la estabilidad regional y las rutas energéticas mundiales.

FUENTE:TRT World
Explora
El despliegue de EE.UU. en Oriente Medio es el mayor en décadas, pero enfrenta pérdidas millonarias
EE.UU. ordena escoltar petroleros en estrecho de Ormuz, mientras Irán dice que controla toda la vía
Buscar un “cambio de régimen” en Irán desatará “escenarios muy peligrosos”, alerta ministro Fidan
Erdogan denuncia el colapso del orden mundial basado en reglas
Trump amenaza con suspender comercio con España por negarle uso de bases militares para atacar Irán
Irán descarta conversaciones con EE.UU. tras los ataques conjuntos, promete centrarse en la defensa
Türkiye trabaja para resolver los problemas mediante una “diplomacia orientada a la paz”: Erdogan
Irán contraataca a Israel y a sitios vinculados a EE.UU. en todo Oriente Medio en plena escalada
Ministro turco Fidan mantiene intensos diálogos en medio de la ofensiva de EE.UU.-Israel contra Irán
“¿Por qué es nuestra culpa?”: Israel cierra cruces y agrava crisis en Gaza tras los ataques a Irán
Irán cierra el estrecho de Ormuz en respuesta a ataques de Israel y EE.UU.: así escala el conflicto
La Tercera Guerra Mundial estallará si EE.UU. sigue rumbo “demente” de “cambiar regímenes”: Medvedev
Trump promete más fuego contra Irán e insinúa que responderá al ataque de embajada de EE.UU. en Riad
Türkiye e Irán suspenden cruces fronterizos de un día ante el aumento de las tensiones regionales
Presidente de Türkiye, Erdogan, denuncia el sufrimiento de civiles en Irán y pide un alto al fuego