Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, ha advertido que el creciente conflicto en Oriente Medio que involucra a Irán ha disparado las tensiones a un “nivel aterrador”, provocando temores de que la crisis pueda propagarse por toda la región.

“Con los ataques aéreos contra nuestro vecino Irán, las tensiones regionales han alcanzado un nivel aterrador”, subrayó el mandatario este jueves, durante un evento celebrado en la capital turca, Ankara.

También se refirió a los ataques iraníes con misiles y drones dirigidos hacia otros países de Oriente Medio, afirmando que incrementa los temores de que el conflicto se expanda todavía más.

“Los misiles y drones kamikaze dirigidos por Irán contra otros países de la región generan preocupaciones de que el conflicto se extienda a un área mucho más amplia”, recalcó.

Türkiye refuerza la seguridad e impulsa la diplomacia

Además, Erdogan afirmó que Türkiye ya está tomando medidas para proteger sus fronteras y su espacio aéreo, al tiempo que continúa con los esfuerzos diplomáticos para evitar una mayor escalada.

Ankara no muestra “negligencia ni vacilación a la hora de garantizar la seguridad de nuestras fronteras y espacio aéreo”, declaró el líder, subrayando que la postura del país desde el inicio de la crisis ha estado enfocada en la paz regional.