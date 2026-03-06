Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, ha advertido que el creciente conflicto en Oriente Medio que involucra a Irán ha disparado las tensiones a un “nivel aterrador”, provocando temores de que la crisis pueda propagarse por toda la región.
“Con los ataques aéreos contra nuestro vecino Irán, las tensiones regionales han alcanzado un nivel aterrador”, subrayó el mandatario este jueves, durante un evento celebrado en la capital turca, Ankara.
También se refirió a los ataques iraníes con misiles y drones dirigidos hacia otros países de Oriente Medio, afirmando que incrementa los temores de que el conflicto se expanda todavía más.
“Los misiles y drones kamikaze dirigidos por Irán contra otros países de la región generan preocupaciones de que el conflicto se extienda a un área mucho más amplia”, recalcó.
Türkiye refuerza la seguridad e impulsa la diplomacia
Además, Erdogan afirmó que Türkiye ya está tomando medidas para proteger sus fronteras y su espacio aéreo, al tiempo que continúa con los esfuerzos diplomáticos para evitar una mayor escalada.
Ankara no muestra “negligencia ni vacilación a la hora de garantizar la seguridad de nuestras fronteras y espacio aéreo”, declaró el líder, subrayando que la postura del país desde el inicio de la crisis ha estado enfocada en la paz regional.
“Continuaremos nuestra diplomacia multidimensional con el objetivo de prevenir un mayor derramamiento de sangre en nuestra región y de garantizar que a ninguna otra persona inocente se le arrebate la vida”, añadió Erdogan.
El presidente también comentó sobre el reciente incidente con un proyectil disparado desde Irán que iba rumbo al espacio aéreo turco cuando fue interceptado por los sistemas de defensa de la OTAN.
Según Erdogan, Ankara emitió las “advertencias necesarias” tras lo ocurrido para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.
“Si surgiera una amenaza para la seguridad de nuestro país, tomaremos todas las medidas necesarias con el máximo cuidado y en coordinación con nuestros aliados”, afirmó.
“El conflicto regional se intensifica”
Las tensiones en Oriente Medio se han disparado desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán el 28 de febrero, dirigidos contra instalaciones militares y estratégicas en todo el país.
Los ataques han matado a más de 1.000 personas, incluido el líder Supremo de Irán, Alí Jamenei.
Teherán ha respondido con ataques de misiles y drones contra Israel, así como contra países del Golfo que albergan activos militares estadounidenses, lo que genera preocupaciones sobre posibles alteraciones a la estabilidad regional y las rutas energéticas mundiales.