Türkiye y Emiratos Árabes Unidos tomaron un gran paso para fortalecer su colaboración estratégica, al firmar siete acuerdos bilaterales durante la visita oficial del presidente emiratí, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a Ankara.

Los acuerdos se concretaron este miércoles en presencia del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, tras una reunión de alto nivel con Al Nyhan y la sesión inaugural del Consejo Estratégico de Alto Nivel entre Ankara y Abu Dabi.

Al dar la bienvenida al presidente de Emiratos Árabes Unidos y a su delegación, Erdogan describió la visita como una continuación del impulso generado durante su propio viaje a Abu Dabi en 2023.

“En ese momento sentamos las bases de nuestra colaboración estratégica, y hoy está dando resultados concretos en casi todos los ámbitos”, afirmó el mandatario turco.

Expansión comercial y lazos más fuertes



