El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, afirmó que Oriente Medio necesita construir sus propios mecanismos de seguridad sobre la base de la confianza mutua y no de la disuasión, subrayando que la estabilidad duradera solo puede lograrse mediante una cooperación regional inclusiva, sin la hegemonía de una sola potencia.

En una entrevista concedida a Al Jazeera y emitida el jueves, Fidan señaló que el principal obstáculo para la cooperación en materia de seguridad entre los países del Golfo es “la falta de confianza entre los Estados” de la región.

Trazando un paralelismo con la Unión Europea, el jefe de la diplomacia turca sostuvo que los países de Oriente Medio también pueden unirse de manera responsable.

“Fíjense en cómo la Unión Europea ha logrado construirse desde cero hasta hoy. ¿Por qué nosotros no?”, se preguntó.

Al ser consultado sobre un posible pacto de defensa entre Arabia Saudí y Pakistán y la eventual participación de Türkiye, Fidan recalcó que “cualquier pacto en la región debería ser más inclusivo”, y añadió que, si se asienta sobre esos principios, podría dar paso a una cooperación regional más amplia.

“No a la dominación: ni dominación turca, ni árabe, ni persa, ni de ningún otro tipo”, zanjó.

Alto el fuego en Siria

Sobre Siria, Fidan aseguró que Türkiye está haciendo todo lo posible para facilitar el proceso de alto el fuego.

“El alto el fuego se mantiene y está permitiendo que las fuerzas estadounidenses trasladen a prisioneros de Daesh desde Siria a Iraq. Es un avance significativo y todos deberían contribuir”, afirmó.

Añadió que Ankara trabaja estrechamente con Washington para sostener este proceso, insistiendo en que la coordinación entre las partes implicadas es clave para evitar el colapso de la tregua.

Fidan consideró importante, en principio, el entendimiento alcanzado entre el Gobierno sirio y el grupo terrorista YPG, y señaló que Türkiye respalda los acuerdos que contribuyan a la estabilidad, siempre que se respeten sus preocupaciones de seguridad nacional.

“Cualquier entendimiento al que lleguen las partes, lo apoyamos. Mientras haya acuerdo sobre ciertos principios, merece respaldo”, dijo.

Reconoció que Ankara tiene sus propias líneas rojas en materia de seguridad nacional, pero añadió que “cuando el Gobierno de Damasco alcanza un acuerdo con el YPG, normalmente estas preocupaciones son tenidas en cuenta”.

El grupo terrorista YPG

Fidan subrayó que el YPG es, en esencia, una extensión del PKK en Siria, y recordó que esta organización terrorista cuenta con cuatro ramas en cuatro países: Siria, Iraq, Irán y Türkiye.

“En Siria, lo que queremos es esto: valoramos a los kurdos sirios y deben ser tratados con justicia. Pero el PKK ha reclutado y movilizado a muchas personas, desplegándolas en Siria junto al YPG. Son no sirios cuyo único objetivo es dañar la seguridad nacional de Türkiye, y queremos que esto termine”, recalcó.

El ministro añadió que es poco conocido a nivel internacional que, además de elementos kurdos del PKK, grupos de la izquierda turca también se refugian en zonas de Siria controladas por el YPG. Se trata de unos 300 miembros armados que “buscan oportunidades para atacar a las fuerzas militares y de seguridad turcas”. Ankara, afirmó, sabe quiénes son y quiere que esta situación llegue a su fin.

El resto de las cuestiones, insistió, deben abordarse conforme a los principios de un Estado soberano y unitario.

“En cualquier Estado soberano y unitario no se puede tener dos ejércitos. Debe haber un solo ejército bajo una sola autoridad”, señaló, apuntando que aspectos como las fuerzas policiales pueden ser acordados entre Damasco y el YPG.

“No queremos microgestionar”, concluyó.

Estados Unidos y Siria

Al referirse a Siria como uno de los principales puntos de fricción entre Estados Unidos y Türkiye en el pasado, Fidan destacó que el enfoque del presidente estadounidense Donald Trump en política exterior marca una diferencia, aludiendo a sus esfuerzos por alcanzar un alto el fuego en Gaza y poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

“En lo que respecta a Siria, nuestras perspectivas coinciden en gran medida. La Administración Trump quiere que la nueva Administración siria asuma responsabilidades y actúe como un miembro responsable de la comunidad internacional”, explicó.