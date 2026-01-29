El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, afirmó que Oriente Medio necesita construir sus propios mecanismos de seguridad sobre la base de la confianza mutua y no de la disuasión, subrayando que la estabilidad duradera solo puede lograrse mediante una cooperación regional inclusiva, sin la hegemonía de una sola potencia.
En una entrevista concedida a Al Jazeera y emitida el jueves, Fidan señaló que el principal obstáculo para la cooperación en materia de seguridad entre los países del Golfo es “la falta de confianza entre los Estados” de la región.
Trazando un paralelismo con la Unión Europea, el jefe de la diplomacia turca sostuvo que los países de Oriente Medio también pueden unirse de manera responsable.
“Fíjense en cómo la Unión Europea ha logrado construirse desde cero hasta hoy. ¿Por qué nosotros no?”, se preguntó.
Al ser consultado sobre un posible pacto de defensa entre Arabia Saudí y Pakistán y la eventual participación de Türkiye, Fidan recalcó que “cualquier pacto en la región debería ser más inclusivo”, y añadió que, si se asienta sobre esos principios, podría dar paso a una cooperación regional más amplia.
“No a la dominación: ni dominación turca, ni árabe, ni persa, ni de ningún otro tipo”, zanjó.
Alto el fuego en Siria
Sobre Siria, Fidan aseguró que Türkiye está haciendo todo lo posible para facilitar el proceso de alto el fuego.
“El alto el fuego se mantiene y está permitiendo que las fuerzas estadounidenses trasladen a prisioneros de Daesh desde Siria a Iraq. Es un avance significativo y todos deberían contribuir”, afirmó.
Añadió que Ankara trabaja estrechamente con Washington para sostener este proceso, insistiendo en que la coordinación entre las partes implicadas es clave para evitar el colapso de la tregua.
Fidan consideró importante, en principio, el entendimiento alcanzado entre el Gobierno sirio y el grupo terrorista YPG, y señaló que Türkiye respalda los acuerdos que contribuyan a la estabilidad, siempre que se respeten sus preocupaciones de seguridad nacional.
“Cualquier entendimiento al que lleguen las partes, lo apoyamos. Mientras haya acuerdo sobre ciertos principios, merece respaldo”, dijo.
Reconoció que Ankara tiene sus propias líneas rojas en materia de seguridad nacional, pero añadió que “cuando el Gobierno de Damasco alcanza un acuerdo con el YPG, normalmente estas preocupaciones son tenidas en cuenta”.
El grupo terrorista YPG
Fidan subrayó que el YPG es, en esencia, una extensión del PKK en Siria, y recordó que esta organización terrorista cuenta con cuatro ramas en cuatro países: Siria, Iraq, Irán y Türkiye.
“En Siria, lo que queremos es esto: valoramos a los kurdos sirios y deben ser tratados con justicia. Pero el PKK ha reclutado y movilizado a muchas personas, desplegándolas en Siria junto al YPG. Son no sirios cuyo único objetivo es dañar la seguridad nacional de Türkiye, y queremos que esto termine”, recalcó.
El ministro añadió que es poco conocido a nivel internacional que, además de elementos kurdos del PKK, grupos de la izquierda turca también se refugian en zonas de Siria controladas por el YPG. Se trata de unos 300 miembros armados que “buscan oportunidades para atacar a las fuerzas militares y de seguridad turcas”. Ankara, afirmó, sabe quiénes son y quiere que esta situación llegue a su fin.
El resto de las cuestiones, insistió, deben abordarse conforme a los principios de un Estado soberano y unitario.
“En cualquier Estado soberano y unitario no se puede tener dos ejércitos. Debe haber un solo ejército bajo una sola autoridad”, señaló, apuntando que aspectos como las fuerzas policiales pueden ser acordados entre Damasco y el YPG.
“No queremos microgestionar”, concluyó.
Estados Unidos y Siria
Al referirse a Siria como uno de los principales puntos de fricción entre Estados Unidos y Türkiye en el pasado, Fidan destacó que el enfoque del presidente estadounidense Donald Trump en política exterior marca una diferencia, aludiendo a sus esfuerzos por alcanzar un alto el fuego en Gaza y poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.
“En lo que respecta a Siria, nuestras perspectivas coinciden en gran medida. La Administración Trump quiere que la nueva Administración siria asuma responsabilidades y actúe como un miembro responsable de la comunidad internacional”, explicó.
Según Fidan, Damasco “está respondiendo bastante bien a las demandas de los actores regionales e internacionales”.
Recordó que, durante los últimos 14 años, el conflicto sirio ha tenido dos grandes consecuencias para el mundo: la migración masiva y el terrorismo, forzando a millones de sirios a abandonar sus hogares.
En este contexto, calificó de paso significativo la visita del presidente sirio Ahmed Al-Sharaa a Washington y la firma de la carta para integrar al nuevo Gobierno en la coalición internacional contra Daesh. Aunque admitió que existen desacuerdos puntuales entre Washington, Damasco y el YPG, señaló que continúan intensas conversaciones para resolverlos de forma gradual.
Gaza, paz y mediación
En relación con Palestina, Fidan explicó que el plan de paz para Gaza se presentó como parte de los esfuerzos en curso para abordar la crisis en el enclave, sobre la base de un proceso iniciado en septiembre del año pasado en Nueva York, cuando ocho líderes de países musulmanes se reunieron con Trump para buscar vías que pusieran fin al genocidio.
“Creemos que la Junta de la Paz es una plataforma desde la que podemos impulsar la agenda de Gaza”, afirmó, destacando que la iniciativa ha avanzado mediante consultas continuas, creación de estructuras y acuerdos.
Subrayó que la posición actual de Ankara es hacer todo lo posible para contribuir al proceso de paz en Gaza, ya sea en el ámbito humanitario, militar o político.
Fidan reiteró que Türkiye ha dejado claro que no reanudará el comercio con Israel mientras continúe la guerra y se impida la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, subrayando la firmeza de Ankara en este asunto.
“Nuestro problema no es con Israel; nuestro problema son las políticas israelíes en la región, especialmente hacia los palestinos y, más recientemente, el genocidio en Gaza”, afirmó.
Segunda fase de la tregua
Preguntado por cómo se garantizaría el cumplimiento de futuros acuerdos si Hamás fuese completamente desarmado en la segunda fase del pacto, Fidan sostuvo que el grupo nunca ha actuado como un elemento de disuasión militar frente a Israel, dada la desproporción de fuerzas y el respaldo estadounidense a Tel Aviv.
Señaló que Hamás podría encargarse de la seguridad local en Gaza, pero nunca fue un factor de disuasión real, y apuntó que “una de las propuestas es la creación de una fuerza internacional de estabilización, que podría ayudar a garantizar la seguridad de ambas partes y evitar violaciones de los acuerdos”.
Sobre una eventual participación de Türkiye en una fuerza internacional para Gaza, indicó que dependería de negociaciones amplias, recordando que el país forma parte de la Junta de la Paz y del comité nacional de Gaza.
Añadió que Ankara, junto con Egipto, Qatar y Estados Unidos, es un miembro central del grupo de mediación.
“Si se nos solicita, estamos preparados para aportar unidades militares”, afirmó.
Tensiones con Irán
Ante la posibilidad de un ataque israelí contra Irán, Fidan señaló que Tel Aviv busca principalmente debilitar capacidades militares clave de Teherán, pero dudó de que pueda provocar un cambio de régimen.
“Es un error. Es un error atacar a Irán. Es un error reanudar la guerra. Irán está dispuesto a volver a negociar el expediente nuclear. Mi consejo a los amigos estadounidenses es resolver los problemas paso a paso, empezando por el dossier nuclear”, dijo.
También instó a Irán a encontrar fórmulas de cooperación interna entre distintas ideologías y sistemas.
Ucrania y el futuro de la OTAN
Sobre un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, Fidan expresó su esperanza de que esté “más cerca que nunca” y recordó el papel mediador de Türkiye entre ambas partes.
“Cualquier acuerdo de paz implicará no solo a Rusia y Ucrania, sino también a Europa y a Estados Unidos”, señaló.
En cuanto al futuro de la OTAN, instó a Europa a reforzar su capacidad de defensa, aunque subrayó que la Alianza “sigue siendo el principal marco de seguridad”.
Según Fidan, los grandes países europeos, incluido el Reino Unido y Türkiye, deberían debatir una nueva arquitectura de seguridad y crear su propio “centro de gravedad”, en lugar de depender indefinidamente de potencias externas.