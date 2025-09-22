El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reactivó recientemente sus planes para recuperar el control de la estratégica base aérea de Bagram en Afganistán, ubicada a solo una hora de la capital, Kabul, y ahora en manos de la administración interina de los talibanes.

Durante su rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, este jueves, Trump volvió a mencionar el asunto, al tiempo que acusó al Gobierno de su predecesor Joe Biden de la caótica retirada de EE.UU. en Afganistán. “Se la entregamos (a los talibanes) por nada”, dijo en referencia a Bagram. “Por cierto, estamos intentando recuperarla”, añadió.

Detrás del interés de Trump por recuperar Bagram hay varios factores estratégicos. Por un lado, funcionaría como un contrapeso de seguridad frente a China, cuyos aviones pueden llegar a la base en solo una hora desde Lop Nur, el histórico campo de pruebas nucleares en la región autónoma de Xinjiang. Por otro lado, Washington ve en Afganistán un acceso privilegiado a recursos minerales, incluidas tierras raras, según han reconocido funcionarios estadounidenses.

Sin embargo, para recuperar el acceso a Bagram, Trump tendría que convencer a la cúpula talibán con la que firmó el Acuerdo de Doha en 2020, durante su primer mandato. Ese pacto establece que la normalización de relaciones solo sería posible si Estados Unidos no mantenía presencia militar en Afganistán.

Entonces, ¿cómo podría Trump convencer a los líderes talibanes en lo que respecta Bagram?

Esta semana, Zalmay Khalilzad —exdiplomático afgano-estadounidense y principal negociador con los talibanes entre 2018 y 2021— y Adam Boehler —enviado especial de Trump para asuntos de rehenes— viajaron a Kabul para abordar múltiples cuestiones, entre ellas la base militar y un posible intercambio de prisioneros.

Tras el encuentro con el principal diplomático talibán, Amir Khan Muttaqi, el Ministerio de Relaciones Exteriores afgano difundió un comunicado que mencionaba “oportunidades de inversión y otras perspectivas en Afganistán” y se hablaba de “una buena oportunidad” para normalizar las relaciones entre los viejos adversarios.

¿Cederán los talibanes Bagram?





Los analistas son escépticos.

“Para los talibanes, entregar Bagram a las fuerzas estadounidenses representa un asunto existencial”, explica Abdul Sayed, especialista en seguridad que se enfoca en grupos militantes afganos y paquistaníes. “Por sus creencias religiosas y la historia afgana, equivaldría a una muerte política que no pueden permitirse bajo ninguna circunstancia”.

Tanto las declaraciones oficiales de los talivanes como las reacciones de simpatizantes en redes sociales muestran que la exigencia de Trump es vista más como una presión política que como una negociación real. “No es una petición genuina —apunta Sayed a TRT World— sino un mecanismo para lograr otras concesiones”.

Barnett Rubin, uno de los politólogos estadounidenses más reputados en asuntos sobre Afganistán, va más allá: “Trump está delirando totalmente. Eso nunca ocurrirá”, dijo. “Los talibanes están alarmados por un hombre atrapado en sus propias ilusiones”.