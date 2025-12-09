El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, recibió a Basel Adra, codirector del documental ganador del premio Oscar "No Other Land", el cual retrata la lucha y el sufrimiento de los palestinos que viven bajo la ocupación israelí.
La reunión se celebró este lunes a puerta cerrada en la Oficina Presidencial de Dolmabahce, en la ciudad de Estambul. Erdogan felicitó a Adra por los premios que ha obtenido "No Other Land".
Al destacar que la cara más brutal de la ocupación israelí se aprecia en las colinas del sur de Hebrón, Erdogan afirmó que cualquiera que documente los crímenes cometidos en esta zona se convierte en un blanco directo.
El mandatario también ofreció sus condolencias por el asesinato de Awdah Hathaleen, amiga íntima de Adra quien murió a manos de colonos israelíes, y el de tantos otros. Erdogan añadió que aprecia enormemente la valentía demostrada al realizar el documental.
"La tragedia palestina no se aborda adecuadamente en la industria del cine"
El presidente también recordó que "personalmente, en mis discursos ante la comunidad internacional, concedo gran importancia a explicar, mediante fotografías y mapas, cómo ha evolucionado la causa palestina a lo largo de los años, basándome en la idea de que ‘una imagen vale más que 1.000 palabras’".
En esa línea, expresó que considera de gran valor que el director ponga el foco sobre el expansionismo israelí que ha continuado desde la Nakba.
"Es un hecho que la tragedia palestina no se aborda adecuadamente en la industria del cine. La alineación estructural de este sector con Israel desempeña un papel importante en esto. Ustedes también experimentaron este entorno de censura en su forma más dura", añadió Erdogan.
Recordando la fuerte muestra de solidaridad con Palestina del año pasado en los Oscar y Cannes, el mandatario turco afirmó que los manifestantes en el exterior, los premios, los mensajes de los actores, las insignias y la vestimenta reflejaban el apoyo a Gaza.
Señaló que los Premios de la Academia de este año mostraron una postura aún más firme y expresó la esperanza de que dicho respaldo siga creciendo gracias al esfuerzo de todas las personas con conciencia.
Enfatizando que la misión fundamental del arte es buscar la verdad, Erdogan añadió: “Considero su documental ‘No Other Land’, premiado en numerosos eventos internacionales, extremadamente importante para despertar la conciencia mundial. Les recomiendo que continúen su trabajo para que este apoyo público se mantenga y la atención no se desvíe de Palestina”.
También extendió sus más sinceras felicitaciones a Adra, a los demás cineastas y a todos los que trabajaron en el documental, subrayando que Türkiye se mantendrá firme en su apoyo al pueblo palestino.
Ganador del Óscar al Mejor Documental
“No Other Land” –documental dirigido por Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham y Rachel Szor— retrata la lucha de los palestinos contra la política israelí de demolición y desplazamiento forzado.
Con una producción conjunta de cineastas israelíes y palestinos, el documental se ambienta en Masafer Yatta, en el extremo sur de Cisjordania ocupada. Sigue los esfuerzos de Adra por registrar, a menudo con gran riesgo personal, la destrucción causada por el ejército israelí en su intento por convertir la zona en una zona de entrenamiento militar.
El documental, que reunió hechos ocurridos entre 2019 y 2023, expone la violencia y la devastación infligidas por soldados israelíes y colonos ilegales en las comunidades palestinas. Incorpora imágenes de hogares palestinos, archivos personales, videos de noticias y conversaciones entre israelíes y palestinos. Así, ofrece un testimonio conmovedor de la vida bajo la ocupación israelí, las demoliciones forzadas y la búsqueda de la verdad.
La producción ganó el Óscar al Mejor Documental en la ceremonia celebrada en Los Ángeles. El documental se llevó el premio al Mejor Documental en el 74.º Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) del año pasado, recibió el Premio del Público Panorama y fue galardonado por el canal de televisión alemán RBB.
La activista palestina Awdah Hathaleen, quien colaboró en el documental, murió el 28 de julio en Masafer Yatta cuando el colono israelí Yinon Levi abrió fuego indiscriminadamente.