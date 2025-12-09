El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, recibió a Basel Adra, codirector del documental ganador del premio Oscar "No Other Land", el cual retrata la lucha y el sufrimiento de los palestinos que viven bajo la ocupación israelí.

La reunión se celebró este lunes a puerta cerrada en la Oficina Presidencial de Dolmabahce, en la ciudad de Estambul. Erdogan felicitó a Adra por los premios que ha obtenido "No Other Land".

Al destacar que la cara más brutal de la ocupación israelí se aprecia en las colinas del sur de Hebrón, Erdogan afirmó que cualquiera que documente los crímenes cometidos en esta zona se convierte en un blanco directo.

El mandatario también ofreció sus condolencias por el asesinato de Awdah Hathaleen, amiga íntima de Adra quien murió a manos de colonos israelíes, y el de tantos otros. Erdogan añadió que aprecia enormemente la valentía demostrada al realizar el documental.

"La tragedia palestina no se aborda adecuadamente en la industria del cine"

El presidente también recordó que "personalmente, en mis discursos ante la comunidad internacional, concedo gran importancia a explicar, mediante fotografías y mapas, cómo ha evolucionado la causa palestina a lo largo de los años, basándome en la idea de que ‘una imagen vale más que 1.000 palabras’".

En esa línea, expresó que considera de gran valor que el director ponga el foco sobre el expansionismo israelí que ha continuado desde la Nakba.

"Es un hecho que la tragedia palestina no se aborda adecuadamente en la industria del cine. La alineación estructural de este sector con Israel desempeña un papel importante en esto. Ustedes también experimentaron este entorno de censura en su forma más dura", añadió Erdogan.

Recordando la fuerte muestra de solidaridad con Palestina del año pasado en los Oscar y Cannes, el mandatario turco afirmó que los manifestantes en el exterior, los premios, los mensajes de los actores, las insignias y la vestimenta reflejaban el apoyo a Gaza.