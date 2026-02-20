Türkiye espera que EE.UU. e Irán puedan llegar a una “negociación genuina” sin necesidad de una operación militar ni una guerra, destacó este jueves el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, tras asistir a la reunión inaugural de la Junta de Paz para Gaza en Washington.
"Anhelamos que no se necesite una operación militar ni una guerra, y que las partes lleguen a una negociación genuina", declaró Fidan a TRT y a la agencia de noticias Anadolu. "Como saben, este es un asunto que seguimos de cerca. El proceso que comenzó en Estambul ha llevado a estadounidenses e iraníes a reanudar el diálogo. Este es un avance extraordinariamente importante", añadió.
Tras las gestiones diplomáticas que se iniciaron en Estambul, Washingto y Teherán sostuvieron encuentros en dos ocasiones: una en Mascate, la capital de Omán, y otra en Ginebra, Suiza, señaló. El ministro turco agregó que también se reunió con una de las partes en Washington para evaluar la dirección de las conversaciones.
"En esencia, hay muchas razones para tener esperanza", declaró. "Esperamos que lleguen a un resultado, especialmente en el ámbito nuclear".
En esa línea, detalló que sus recientes conversaciones con Omán como mediador, junto con sus contactos directos con funcionarios estadounidenses e iraníes, han sido más constructivas que en el pasado. "Mi impresión de las negociaciones actuales —hablando con el mediador omaní, con Estados Unidos y con Irán— es que las partes están dando señales positivas sin precedentes, sobre todo en el avance de ciertos temas concretos", puntualizó.
Al mismo tiempo, advirtió que se está siguiendo de cerca la creciente actividad militar estadounidense en la región. "Observamos que la movilidad militar también ha aumentado", sostuvo Fidan. “Por supuesto, estamos vigilando de cerca si esta actividad militar pretende presionar las negociaciones en curso o si es un preparativo para una operación planificada previamente”, destacó.
Por eso, a pesar de las señales diplomáticas alentadoras, Fidan enfatizó que el proceso se encuentra en una etapa delicada."Cómo se implementará esto en la práctica, cuándo sucederá, cómo lo perciben las partes y cómo esa percepción guía sus próximos pasos; nos encontramos en un momento crítico en este momento", insistió. "Debe seguirse de cerca".
Las declaraciones de Fidan llegan justo después de que la Junta de Paz para Gaza, impulsada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, tuviera su reunión inaugural en Washington. Además del mandatario estadounidense, representantes de más de 45 países asistieron a la cita para debatir la reconstrucción de Gaza y los esfuerzos internacionales de estabilización más amplios.