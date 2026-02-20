Türkiye espera que EE.UU. e Irán puedan llegar a una “negociación genuina” sin necesidad de una operación militar ni una guerra, destacó este jueves el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, tras asistir a la reunión inaugural de la Junta de Paz para Gaza en Washington.

"Anhelamos que no se necesite una operación militar ni una guerra, y que las partes lleguen a una negociación genuina", declaró Fidan a TRT y a la agencia de noticias Anadolu. "Como saben, este es un asunto que seguimos de cerca. El proceso que comenzó en Estambul ha llevado a estadounidenses e iraníes a reanudar el diálogo. Este es un avance extraordinariamente importante", añadió.

Tras las gestiones diplomáticas que se iniciaron en Estambul, Washingto y Teherán sostuvieron encuentros en dos ocasiones: una en Mascate, la capital de Omán, y otra en Ginebra, Suiza, señaló. El ministro turco agregó que también se reunió con una de las partes en Washington para evaluar la dirección de las conversaciones.

"En esencia, hay muchas razones para tener esperanza", declaró. "Esperamos que lleguen a un resultado, especialmente en el ámbito nuclear".