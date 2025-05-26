El Kremlin anunció que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibirá al ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, quien llegó a Moscú este lunes para una visita de dos días.

"Durante el día, el presidente tiene previstas varias reuniones de trabajo en el Kremlin, que serán a puerta cerrada. Asimismo, recibirá al ministro de Relaciones Exteriores turco, Fidan, quien se encuentra de visita de trabajo en Moscú", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la prensa este lunes

Peskov afirmó que Putin y Fidan “naturalmente” hablarán sobre Ucrania como “tema principal”.

Relaciones bilaterales



El portavoz añadió que Fidan también se reunirá con su homólogo de Rusia, Sergey Lavrov, para conversaciones de alto nivel, centradas en las relaciones bilaterales. "Y, por supuesto, será obligatorio un intercambio de opiniones sobre la cuestión ucraniana", añadió.