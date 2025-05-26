El Kremlin anunció que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibirá al ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, quien llegó a Moscú este lunes para una visita de dos días.
"Durante el día, el presidente tiene previstas varias reuniones de trabajo en el Kremlin, que serán a puerta cerrada. Asimismo, recibirá al ministro de Relaciones Exteriores turco, Fidan, quien se encuentra de visita de trabajo en Moscú", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la prensa este lunes
Peskov afirmó que Putin y Fidan “naturalmente” hablarán sobre Ucrania como “tema principal”.
Relaciones bilaterales
El portavoz añadió que Fidan también se reunirá con su homólogo de Rusia, Sergey Lavrov, para conversaciones de alto nivel, centradas en las relaciones bilaterales. "Y, por supuesto, será obligatorio un intercambio de opiniones sobre la cuestión ucraniana", añadió.
Adicionalmente, Fidan se reunió este lunes con Vladimir Medinsky, asesor presidencial ruso y quien encabezó la delegación de Moscú en las negociaciones directas que sostuvieron Rusia y Ucrania en Estambul, por primera vez en más de tres años.
Las conversaciones del pasado 16 de mayo, facilitadas por Türkiye, concluyeron con el acuerdo entre ambas partes para un intercambio de prisioneros a gran escala –que incluyó a un total de 1.000 personas de cada parte– y para continuar las negociaciones de cara a una tregua.
El domingo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye anunció la visita de dos días de Fidan, que comenzaría este lunes, sin proporcionar más detalles.