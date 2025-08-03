Cada 3 de agosto se celebra el Día de la Sandía, una fruta que hoy va más allá de lo gastronómico: es símbolo de identidad y resistencia de Palestina. En medio del genocidio que Israel perpetra en Gaza, la fruta aparece y reaparece en murales, protestas y redes sociales. Pero, ¿cómo una simple sandía terminó representando una causa política tan profunda?

A primera vista, la asociación parece visual: el rojo, verde, blanco y negro de una rodaja de sandía coinciden perfectamente con los colores de la bandera palestina. Pero detrás hay una historia de censura, ingenio y lucha.

En 1967, tras la guerra árabe-israelí y la ocupación de territorios palestinos, Israel prohibió la exhibición pública de símbolos palestinos, especialmente la bandera. Portarla podía significar incluso ser detenido.

Algo similar ocurrió más adelante con los colores. En 1980, el ejército israelí ordenó cerrar una exposición artística porque las obras de los artistas palestinos Nabil Anani, Sliman Mansour e Issam Badr contenían rojo, verde, negro y blanco. No eran banderas, pero los colores bastaban.

Sin embargo, los palestinos encontraron otra forma de expresión: la sandía. Cortada, sus colores replicaban la bandera.

Y más allá de su apariencia, la sandía tiene raíces profundas en la región: se cultiva desde hace siglos y forma parte de la vida cotidiana, de los platos tradicionales y de los recuerdos familiares. Es, en muchos sentidos, parte del paisaje de Palestina.

Así, la fruta se fue transformando en una protesta silenciosa, pero potente. No era la bandera, pero transmitía el mismo mensaje: orgullo, identidad y resistencia. Tanto así, que hubo momentos en que incluso mostrar una sandía en la calle era considerado por las autoridades israelíes como un acto provocador.

Desde entonces, esta fruta ha vuelto una y otra vez como metáfora de la lucha palestina. A través de los años, en contextos de bombardeos, bloqueos o desplazamiento forzado por parte de Israel, esta fruta reapareció en murales, publicaciones en redes sociales, o estampada en ropa y carteles. Una imagen que dice mucho, sin necesidad de palabras.