“Palestina tiene que ser libre”, señaló con firmeza el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante la cumbre del Grupo de La Haya que se reunió en Bogotá para exigir el fin del genocidio israelí en Gaza. "La barbarie de hoy se derrota si Palestina es libre. El pueblo elegido de Dios somos todos y no se mata entre sí, Palestina tiene que ser libre", señaló Petro durante el discurso que cerró con un "¡Viva Palestina libre!".

Bajo el nombre de “Conferencia de Emergencia sobre Palestina”, delegaciones de más de 30 países se congregaron durante el 15 y 16 de julio para denunciar las violaciones sistemáticas al derecho internacional y exigir justicia para el pueblo palestino.

Como resultado, los nueve países que conforman el Grupo de La Haya –Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal, Sudáfrica y Belice– emitieron una declaración conjunta en la que condenan las acciones “genocidas” de Israel en los territorios ocupados. El documento también lo suscribieron los gobiernos de Indonesia, Iraq, Libia, Nicaragua, Omán y San Vicente y las Granadinas.

Además, la declaración anunció seis medidas diplomáticas que apuntan a impedir el suministro de armas y municiones a Tel Aviv, y a bloquear la financiación a sus actividades militares. Las naciones firmantes deberán implementar estos compromisos en sus marcos legales nacionales antes del 20 de septiembre de este año.

Justamente, el grupo sostuvo que con esta decisión buscan garantizar que sus industrias "no contribuyan con los medios que permitan o faciliten el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones del derecho internacional".

¿Cuáles son exactamente las medidas del Grupo de La Haya contra Israel?



La primera medida que contempló la declaración conjunta del Grupo de La Haya es “prohibir la provisión o transferencia de armas, municiones y equipo militar a Israel”. Lo que también incluye “artículos de uso dual que puedan facilitar crímenes de guerra o de lesa humanidad”.

Además, las naciones no permitirán ni el tránsito, ni atraque ni servicios portuarios “a embarcaciones con destino a Israel que transporten equipo militar, incluso si provienen de terceros países”. De hecho, también contemplaron impedir “el transporte de armamento hacia Israel en buques que enarbolen sus banderas nacionales”.

Y la financiación del genocidio israelí tampoco escapó de la mira del Grupo de La Haya. Los países pidieron “revisar urgentemente los contratos públicos para evitar que fondos estatales o instituciones públicas apoyen directa o indirectamente la ocupación israelí del territorio palestino”. También se fortalecerán los sistemas judiciales “nacionales e internacionales para garantizar la rendición de cuentas en casos de crímenes internacionales cometidos en el territorio ocupado”.

La sexta medida contempla “apoyar el principio de jurisdicción universal, permitiendo investigar y juzgar crímenes internacionales cometidos en Palestina, sin importar la nacionalidad de los responsables”.

Gaza es un “experimento de los megarricos”



En medio de su emotivo discurso sobre la “barbarie” que sufre el pueblo palestino a manos de Israel, Petro destacó que lo que está ocurriendo en Gaza es un experimento de los más ricos del planeta para responder a una "rebeldía de la humanidad".