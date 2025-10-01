La Flotilla Global Sumud, que navega para desafiar el bloqueo israelí sobre Gaza, informó este miércoles que sus barcos se encuentran a unos 225 kilómetros del enclave y denunciaron intentos de Tel Aviv por intimidarlos y dispersarlos. Señalaron que una maniobra de las fuerzas navales israelíes para interceptar la flotilla fracasó, mientras observaban un aumento de drones sobrevolando sus embarcaciones. A pesar de todo, mantienen firme su rumbo hacia Gaza.

Wael Naouar, portavoz de la rama del Magreb de la flotilla, relató en la red social Facebook que las fuerzas israelíes primero intentaron bloquear el paso del barco principal del grupo, Alma, mientras que el resto de la flotilla continuaba, para que tal operación no detuviera por completo su misión. “Aunque detengan a 47 barcos, el número 48 continuará hacia Gaza”, afirmó.

Un corresponsal de la cadena qatarí Al Jazeera que viaja en la flotilla informó que un buque israelí de las fuerzas navales se acercó a apenas un metro y medio del Alma, barco principal de la flotilla, bloqueando todas sus comunicaciones y el motor, lo que obligó a la tripulación a arrojar sus teléfonos al mar por seguridad. Posteriormente, el buque israelí se retiró, permitiendo que la flotilla retomara su rumbo hacia Gaza.

“Los barcos sionistas (israelíes) hoy interceptaron al Alma, el barco líder, pero las otras embarcaciones ignoraron lo que ocurría con él y continuaron hacia Gaza”, anunció Naouar.

Relató que, mientras esto pasaba, las embarcaciones se reagruparon alrededor del barco Sirius. Las fuerzas israelíes se aproximaron nuevamente y siguieron insistiendo, intentando penetrar la formación desde varios lados para dispersarla. No obstante, los botes de la flotilla maniobraron con éxito y mantuvieron su rumbo. Naouar describió estos intentos como una muestra de la determinación firme de llegar a Gaza.

Drones sobrevuelan la flotilla





No obstante, a estos intentos de Israel por detener a la flotilla se sumaron otro por aire. “El número de drones sobre nuestros barcos se ha duplicado, y la interferencia en internet y radio es mayor de lo habitual”, denunció el portavoz en otra publicación en Facebook.

Un corresponsal de la cadena qatarí Al Jazeera, que viaja con la flotilla, también confirmó que drones de reconocimiento no identificados sobrevolaban a media altitud la zona marítima del Mediterráneo por donde se encuentran navegando.

“Zona de alto riesgo”





Ahora bien, cuanto más se acerca la flotilla a Gaza, mayor es el riesgo de que las fuerzas israelíes la ataquen o interfieran con su avance. “Hemos entrado en la zona de alto riesgo, el área donde flotillas anteriores fueron atacadas o interceptadas”, señaló la Flotilla Global Sumud en otra publicación en Telegram este miércoles.

El activista turco Muhammed Salih, a bordo del barco Adagio, describió la situación: “Ya esperábamos una interceptación o ataque israelí esta noche o mañana. Lo más probable es que ocurra esta noche. Estamos en máxima alerta. Todos se han puesto los chalecos salvavidas y esperan listos en cubierta”.