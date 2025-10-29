Los ataques que Israel lanzó contra Gaza en la noche de este martes y madrugada del miércoles constituyen una clara violación del alto el fuego que entró en vigor a principios de octubre, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye en un comunicado.

A Ankara le preocupan profundamente los informes de víctimas civiles tras estos bombardeos, añadió la declaración del ministerio. En ese sentido, reiteró el llamado al pleno cumplimiento del alto el fuego para preservar la esperanza de una paz duradera y establecer la seguridad regional.

Por eso, instó a Tel Aviv a respetar la tregua y abstenerse de acciones que socaven la paz y la estabilidad. Türkiye mantendrá su solidaridad con el pueblo palestino, y continuará apoyando los esfuerzos para lograr una paz justa, duradera e integral en la región, añadió el ministerio.

Por su parte, el director de Comunicaciones de Türkiye, Burhanetin Duran, señaló que estos ataques, así como el plan israelí de anexar Cisjordania ocupada, demuestran que Tel Aviv no tiene ninguna intención de paz.

“Por el contrario, pretenden continuar la ocupación y el genocidio. Este último ataque ha vuelto a poner de manifiesto que Israel representa una amenaza para la paz y la tranquilidad regionales”, declaró Duran en X este martes.