Türkiye condena ataques de Israel en Gaza: Tel Aviv pretende “continuar la ocupación y el genocidio”
En un fuerte rechazo a los recientes bombardeos de Israel contra Gaza, Türkiye sostuvo que estos constituyen una clara violación al acuerdo de alto el fuego. Y añadió que demuestran la amenaza que Tel Aviv representa para la paz.
Los ataques de Israel en Gaza han matado al menos a 91 palestinos, incluyendo 35 niños, según fuentes médicas. / Reuters
29 de octubre de 2025

Los ataques que Israel lanzó contra Gaza en la noche de este martes y madrugada del miércoles constituyen una clara violación del alto el fuego que entró en vigor a principios de octubre, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye en un comunicado.

A Ankara le preocupan profundamente los informes de víctimas civiles tras estos bombardeos, añadió la declaración del ministerio. En ese sentido, reiteró el llamado al pleno cumplimiento del alto el fuego para preservar la esperanza de una paz duradera y establecer la seguridad regional.

Por eso, instó a Tel Aviv a respetar la tregua y abstenerse de acciones que socaven la paz y la estabilidad. Türkiye mantendrá su solidaridad con el pueblo palestino, y continuará apoyando los esfuerzos para lograr una paz justa, duradera e integral en la región, añadió el ministerio.

Por su parte, el director de Comunicaciones de Türkiye, Burhanetin Duran, señaló que estos ataques, así como el plan israelí de anexar Cisjordania ocupada, demuestran que Tel Aviv no tiene ninguna intención de paz.

“Por el contrario, pretenden continuar la ocupación y el genocidio. Este último ataque ha vuelto a poner de manifiesto que Israel representa una amenaza para la paz y la tranquilidad regionales”, declaró Duran en X este martes.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional para que demuestre su firmeza al condenar las políticas genocidas de Israel. Türkiye seguirá defendiendo la causa palestina y se opondrá firmemente a la opresión, solidarizándose con los oprimidos, como voz de la justicia y la humanidad, añadió.

La condena de Ankara se produce después de que el ejército israelí lanzara una oleada de bombardeos en Gaza, siguiendo las órdenes del primer ministro Benjamín Netanyahu de “llevar a cabo de inmediato ataques contundentes”. Netanyahu acusó a Hamás de violar la tregua, sin presentar pruebas.

La nueva ofensiva de Tel Aviv ha matado al menos a 91 palestinos, incluyendo 35 niños, según fuentes médicas.

El acuerdo de alto el fuego está vigente en Gaza desde el 10 de octubre, en el marco del plan de 20 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluye la liberación de rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos y la reconstrucción del enclave.

Desde octubre de 2023, Israel ha asesinado a casi 69.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a más de 170.500 en Gaza. Ha reducido la mayor parte del enclave a ruinas y prácticamente ha desplazado a toda su población.

FUENTE:TRT Español y agencias
