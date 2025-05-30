Chile ha dado un nuevo paso en su condena a la brutal ofensiva de Israel sobre Gaza, al anunciar el retiro de sus agregados militares de la embajada en Tel Aviv.

El Gobierno, en cabeza del presidente Gabriel Boric, informó que la decisión obedece “a la gravísima situación humanitaria que vive hoy la población palestina” en el enclave, “producto de la desproporcionada e indiscriminada operación militar del ejército de Israel, así como por los constantes obstáculos para permitir el ingreso de ayuda al citado territorio”.

El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile detalla que el país retirará a sus agregados militares, de defensa y de la Fuerza Aérea que desempeñaban funciones en Tel Aviv.

Boric, quien ha criticado en reiteradas ocasiones al Gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llamó al embajador chileno en Tel Aviv en noviembre de 2023. Desde entonces Chile no cuenta con embajador en Tel Aviv, aunque no ha rebajado el nivel de sus relaciones diplomáticas.

En la declaración sobre su decisión, Chile además exigió a Israel cesar sus operaciones militaeres en Gaza, “permitir el ingreso de ayuda humanitaria y respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario”.

“Un paso importante y valiente”

Tras conocerse la medida, la Autoridad Palestina señaló que se trata de un paso “importante y valiente que refleja el rechazo internacional creciente a los crímenes de asesinato, destrucción y hambruna cometidos por las autoridades de ocupación contra el pueblo palestino”.