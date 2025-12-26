El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, se reunió con el presidente del Consejo Soberano de Transición de Sudán, Abdel Fattah Al-Burhan, en el Complejo Presidencial de la capital turca, Ankara, para abordar las relaciones bilaterales y el conflicto en curso en Sudán, informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

Según un comunicado publicado este jueves en X, ambos líderes analizaron las relaciones entre Türkiye y Sudán, así como los desarrollos regionales y globales.

Durante la reunión, Erdogan señaló que Ankara busca profundizar la cooperación con Sudán en áreas como comercio, agricultura, industria de defensa y minería.

Además, advirtió que los combates en Sudán han generado una de las mayores crisis humanitarias del mundo y que se han cometido actos que constituyen crímenes de lesa humanidad, especialmente en la región de Al Fasher.