El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, se reunió con el presidente del Consejo Soberano de Transición de Sudán, Abdel Fattah Al-Burhan, en el Complejo Presidencial de la capital turca, Ankara, para abordar las relaciones bilaterales y el conflicto en curso en Sudán, informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.
Según un comunicado publicado este jueves en X, ambos líderes analizaron las relaciones entre Türkiye y Sudán, así como los desarrollos regionales y globales.
Durante la reunión, Erdogan señaló que Ankara busca profundizar la cooperación con Sudán en áreas como comercio, agricultura, industria de defensa y minería.
Además, advirtió que los combates en Sudán han generado una de las mayores crisis humanitarias del mundo y que se han cometido actos que constituyen crímenes de lesa humanidad, especialmente en la región de Al Fasher.
Frente a esta situación, Erdogan hizo un llamado a “tomar medidas serias y firmes” para detener la violencia.
Asimismo, aseguró que Türkiye respalda la paz, la estabilidad y la preservación de la integridad territorial de Sudán, y que el objetivo es lograr un alto el fuego y construir una paz duradera en el país.
El mandatario turco añadió que Ankara mantendrá su apoyo al pueblo sudanés, afectado por la crisis humanitaria, a través de la entrega de ayuda humanitaria.
En la ceremonia de bienvenida a Al-Burhan participaron altos funcionarios turcos, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan; el ministro de Defensa Nacional, Yasar Guler; el ministro de Agricultura y Silvicultura, Ibrahim Yumakli; el jefe de Inteligencia Nacional, Ibrahim Kalin; el director de Comunicaciones, Burhanettin Duran; el secretario de Industria de Defensa, Haluk Gorgun, y el asesor principal del presidente en política exterior y seguridad, Akif Cagatay Kilic.