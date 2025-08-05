La familia de Aysenur Ezgi Eygi, la joven activista turca-estadounidense asesinada por las fuerzas israelíes en Cisjordania ocupada hace casi un año, criticó a la senadora estadounidense Maria Cantwell por oponerse a dos resoluciones del Congreso que habrían bloqueado la venta de armas a Tel Aviv.
A Eygi, votante del estado al que Cantwell representa –Washington–, soldados israelíes le dispararon en la cabeza el 6 de septiembre de 2024, cuando participaba en una manifestación pacífica a favor de Palestina.
En una publicación en Instagram este domingo, la familia informó que le había enviado una carta a Cantwell expresando su frustración por su postura. "Le pedimos que explicara cómo podía conciliar ese apoyo con la búsqueda de justicia para Aysenur, quien era su electora", declaró la familia.
En ese sentido, la carta condenó los votos por parte de Cantwell contra las Resoluciones Conjuntas del Senado 34 y 41, ambas presentadas por el congresista Bernie Sanders, que buscaban detener la transferencia planificada de armas a Israel, incluidas decenas de miles de rifles automáticos de asalto.
Mientras que la senadora Patty Murray, también representante del estado de Washington, apoyó las resoluciones, la familia señaló que la oposición de Cantwell reflejaba una desconexión más amplia entre su retórica sobre los derechos humanos y sus decisiones legislativas.
"Un paso significativo, alineado con el llamado de los habitantes de Washington a rendir cuentas", señaló su familia sobre el voto de Murray.
Una contradicción “irreconciliable”
Además, la familia le preguntó directamente a Cantwell en la carta:"¿Cómo puede conciliar su apoyo a que Israel siga perpetrando crímenes de guerra –reconocidos internacionalmente y financiados por Estados Unidos– con su deber de buscar justicia para Aysenur?".
La carta también sostuvo que los votos de Cantwell contra las resoluciones creaban una contradicción “irreconciliable”, pues respaldan las mismas políticas que, apuntaron, permitieron el asesinato de Eygi, mientras bloqueaba los esfuerzos por responsabilizar a Israel.
Aysenur Eygi participaba en una manifestación pacífica en Cisjordania ocupada cuando fue asesinada. Su muerte ocurrió en medio de una escalada de violencia israelí en los territorios palestinos ocupados.
Desde el inicio de la ofensiva genocida de Israel contra Gaza, el 7 de octubre de 2023, al menos 1.012 palestinos han sido asesinados y más de 7.000 han resultado heridos en Cisjordania ocupada a manos de fuerzas israelíes y colonos, según el Ministerio de Salud de Palestina.
En julio, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva histórica en la que declaró ilegal la ocupación israelí del territorio palestino, y exigió el desmantelamiento de todos los asentamientos en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este.