La familia de Aysenur Ezgi Eygi, la joven activista turca-estadounidense asesinada por las fuerzas israelíes en Cisjordania ocupada hace casi un año, criticó a la senadora estadounidense Maria Cantwell por oponerse a dos resoluciones del Congreso que habrían bloqueado la venta de armas a Tel Aviv.

A Eygi, votante del estado al que Cantwell representa –Washington–, soldados israelíes le dispararon en la cabeza el 6 de septiembre de 2024, cuando participaba en una manifestación pacífica a favor de Palestina.

En una publicación en Instagram este domingo, la familia informó que le había enviado una carta a Cantwell expresando su frustración por su postura. "Le pedimos que explicara cómo podía conciliar ese apoyo con la búsqueda de justicia para Aysenur, quien era su electora", declaró la familia.

En ese sentido, la carta condenó los votos por parte de Cantwell contra las Resoluciones Conjuntas del Senado 34 y 41, ambas presentadas por el congresista Bernie Sanders, que buscaban detener la transferencia planificada de armas a Israel, incluidas decenas de miles de rifles automáticos de asalto.

Mientras que la senadora Patty Murray, también representante del estado de Washington, apoyó las resoluciones, la familia señaló que la oposición de Cantwell reflejaba una desconexión más amplia entre su retórica sobre los derechos humanos y sus decisiones legislativas.

"Un paso significativo, alineado con el llamado de los habitantes de Washington a rendir cuentas", señaló su familia sobre el voto de Murray.