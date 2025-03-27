El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro será juzgado por su supuesta participación en un intento de golpe de Estado. Así lo decidió por unanimidad el Supremo Tribunal, anunciando que enfrentará cinco cargos, incluyendo su participación en una "organización criminal" y su apoyo a planes contra figuras clave del gobierno, entre ellos, el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. Este acontecimiento es significativo para la política brasileña, siendo el primer juicio de un expresidente por un intento de golpe desde el retorno a la democracia en 1985.

Ahora, el tribunal revisará las pruebas existentes, podrá recopilar nueva evidencia y escuchará testimonios. Según expertos, Bolsonaro, líder de la oposición brasileña, podría recibir una condena de hasta 40 años de prisión, aunque su tiempo real en la cárcel —en caso de ser declarado culpable— sería menor debido a cuestiones procesales.

Bolsonaro, quien tiene prohibido postularse a cargos públicos hasta 2030 pero mantiene su voluntad de aspirar a la presidencia en las elecciones de 2026, tachó las acusaciones de "infundadas", negando haber cometido delitos.

¿De qué se le acusa?

Bolsonaro, presidente entre 2019 y 2022, está acusado de liderar una “organización criminal" que conspiró para mantenerlo en el poder sin importar el resultado de las elecciones de 2022, cuando perdió por un margen muy estrecho frente al veterano político de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.

Según los investigadores, tras su derrota, los responsables del intento de golpe planearon emitir un decreto para convocar nuevas elecciones.

Así, el expresidente será juzgado por intento de golpe de Estado, participación en una organización criminal armada, atentado violento contra el orden democrático, daño al patrimonio público con uso de violencia y amenaza grave, y deterioro de bienes protegidos.

La acusación, presentada por el fiscal general Paulo Gonet, se basa en una investigación de la Policía Federal que señala a Bolsonaro como el líder de una organización criminal activa desde al menos 2021.

Gonet también lo acusa de apoyar un plan que supuestamente incluía envenenar a su sucesor, el actual presidente Lula da Silva, y asesinar al juez del Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes.

¿Podría Bolsonaro ir a prisión?

Según la legislación brasileña, una persona solo puede ser arrestada tras una condena firme y sin posibilidad de apelación.

Dado que el Supremo Tribunal es la última instancia en casos penales contra autoridades públicas, tiene la decisión final sobre Bolsonaro.