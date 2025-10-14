GENOCIDIO EN GAZA
3 min de lectura
Israel se niega a liberar al destacado médico palestino Hussam Abu Safiya en el acuerdo de tregua
A pesar de los llamados internacionales y de su papel fundamental en el sistema de salud de Gaza, el doctor Hussam Abu Safiya, director del hospital Kamal Adwan, continúa encarcelado por Israel en duras condiciones y sin cargos.
Israel se niega a liberar al destacado médico palestino Hussam Abu Safiya en el acuerdo de tregua
Israel se niega a liberar al destacado médico palestino Hussam Abu Safiya en el acuerdo de tregua / Reuters
14 de octubre de 2025

Israel se niega a liberar al Dr. Hussam Abu Safiya, pediatra y director del Hospital Kamal Adwan en el norte de Gaza, pese a que su nombre figuraba en el último acuerdo de alto el fuego con Hamás.

Un funcionario del movimiento palestino confirmó al medio estadounidense CNN que Tel Aviv se negó a liberar a Abu Safiya. El funcionario añadió que el doctor Marwan Al Hams, director de los hospitales de campaña en Gaza, tampoco será liberado.

El 27 de diciembre de 2024, el Dr. Hussam Abu Safiya fue arrestado cuando las tropas israelíes irrumpieron en el Hospital Kamal Adwan. Lo sacaron a punta de pistola y destruyeron las instalaciones, dejándolas fuera de servicio. Desde entonces, permanece detenido bajo la llamada “ley de combatientes ilegales” de Israel, que permite mantener a personas bajo custodia sin juicio, basándose en pruebas secretas.

Durante la ofensiva, Abu Safiya se convirtió en una figura central del sistema de salud de Gaza. Permaneció de servicio bajo condiciones extremas, negándose a evacuar y continuando la atención a civiles heridos mientras los bombardeos se intensificaban.

 Su equipo legal asegura que no ha sido presentado ante un juez desde marzo y que ha sufrido duras condiciones de detención, incluyendo maltrato físico, falta de atención médica y confinamiento solitario prolongado.

A pesar de los llamamientos internacionales para su liberación, debido a su delicada salud y al papel crucial que desempeñaba en la atención sanitaria de Gaza, Israel ha mantenido su detención. Imágenes de video tras la redada muestran a Abu Safiya con su bata blanca, caminando entre los escombros hacia los tanques israelíes. El ejército israelí sostiene que está detenido como “sospechoso” y bajo investigación por su “posible implicación en actividades terroristas”.

RelacionadoTRT Español - El médico Abu Safiya sufrió tortura en prisión israelí, denuncia su abogado

En septiembre, la organización Physicians for Human Rights informó que uno de sus abogados visitó recientemente a Abu Safiya en la prisión de Ofer, al oeste de Ramala, en la Cisjordania ocupada, y documentó las condiciones de su detención.

RECOMENDADOS

Según la organización, Abu Safiya ha perdido casi 25 kilogramos, padece sarna sin tratamiento y su salud general se ha deteriorado gravemente. Continúa sin conocer los cargos que se le imputan y permanece expuesto a violencia, maltrato y negación de atención médica, pese a sus antecedentes de enfermedad cardíaca y presión arterial alta.

Las condiciones de detención incluyen escasez de alimentos, falta de ropa limpia y agresiones repetidas por parte de los guardias. Naji Abbas, jefe del departamento de presos de la organización, calificó su encarcelamiento como un “crimen moral y legal” y exigió su liberación inmediata, junto a otros trabajadores sanitarios detenidos.

RelacionadoTRT Español - Encadenado y exhausto: el médico Abu Safiya reaparece tras arresto israelí

En febrero, medios israelíes difundieron imágenes de Abu Safiya encadenado de manos y pies, visiblemente exhausto.

La tragedia de Abu Safiya se profundiza por las pérdidas personales que ha sufrido durante la ofensiva israelí en Gaza. Su hijo Ibrahim fue asesinado durante el asalto al Hospital Kamal Adwan el 26 de octubre de 2024.

Un mes después, él mismo resultó herido en un ataque, pero se negó a abandonar el hospital y continuó atendiendo a los pacientes. Finalmente, fue detenido el 27 de diciembre de 2024, cuando las tropas israelíes irrumpieron nuevamente en las instalaciones, sellando su destino y convirtiéndolo en un símbolo de resistencia y humanidad en medio del genocidio.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato