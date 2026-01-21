El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, participará en Suiza este jueves en la ceremonia donde se firmará la carta fundacional de la “Junta de Paz” para Gaza.

Fidan acudirá al acto en nombre del presidente Recep Tayyip Erdogan, señaló el ministerio en un comunicado difundido el miércoles.

La creación de la junta coincidió con el avance a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza, que tenía como objetivo detener la ofensiva genocida de Israel en el enclave, que desde octubre de 2023 ha matado a más de 71.000 personas y herido a más de 171.000.

“Junta de Paz”

El pasado viernes, la Casa Blanca anunció la formación de la “Junta de Paz” así como la aprobación del Comité Nacional para la Administración de Gaza, uno de los cuatro órganos designados para gestionar la fase de transición en el enclave.