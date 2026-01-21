TÜRKİYE
El ministro turco Fidan asistirá a la firma de la carta fundacional de la “Junta de Paz” para Gaza
Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, asistirá este jueves en Suiza a la ceremonia donde se firmará la Carta de la “Junta de Paz” para Gaza, en representación del presidente Recep Tayyip Erdogan, de acuerdo a información oficial.
Hakan Fidan asistirá a la ceremonia el jueves en representación del presidente Recep Tayyip Erdogan. / AA Archive
21 de enero de 2026

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, participará en Suiza este jueves en la ceremonia donde se firmará la carta fundacional de la “Junta de Paz” para Gaza.

Fidan acudirá al acto en nombre del presidente Recep Tayyip Erdogan, señaló el ministerio en un comunicado difundido el miércoles.

La creación de la junta coincidió con el avance a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza, que tenía como objetivo detener la ofensiva genocida de Israel en el enclave, que desde octubre de 2023 ha matado a más de 71.000 personas y herido a más de 171.000.

“Junta de Paz”

El pasado viernes, la Casa Blanca anunció la formación de la “Junta de Paz” así como la aprobación del Comité Nacional para la Administración de Gaza, uno de los cuatro órganos designados para gestionar la fase de transición en el enclave.

La junta, que se anticipa será presidida por Trump y estará integrada por alrededor de 15 líderes mundiales, supervisará un gobierno palestino tecnocrático que aún debe conformarse y coordinará el proceso de reconstrucción en Gaza.

Entre los países que se espera se sumen figuran Türkiye, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Arabia Saudita, Qatar y Egipto. El exenviado de la ONU para Oriente Medio, Nikolay Mladenov, podría actuar como representante de la Junta de Paz sobre el terreno.

La iniciativa forma parte de un plan de 20 puntos propuesto por Trump y adoptado por el Consejo de Seguridad de la ONU mediante la Resolución 2803 en noviembre de 2025.

RelacionadoTRT Español - La “Junta de Paz” de Trump domina la agenda y eclipsa la crisis humanitaria que se agrava en Gaza


FUENTE:TRT World
