En ese contexto, uno de los funcionarios estadounidenses sostuvo que el inicio de esta etapa marca un punto de inflexión en el proceso para lograr la paz en Gaza. “Esto es realmente muy importante, porque tenemos un plan muy sólido para la reconstrucción de Gaza”, dijo, y describió la fase que comienza como potencialmente “decisiva” para el futuro del enclave palestino.

Horas antes, Witkoff anunció en una declaración publicada en la red social X que “la fase dos establece una administración palestina tecnocrática de transición en Gaza, el Comité Nacional para la Administración de Gaza, y comienza la desmilitarización completa y la reconstrucción de Gaza, principalmente el desarme de todo el personal no autorizado”.

El enviado estadounidense también advirtió que Estados Unidos espera que Hamás cumpla plenamente con todas sus obligaciones en el marco del acuerdo, incluida “la devolución inmediata del último rehén fallecido”. Señaló que el incumplimiento tendrá consecuencias graves, aunque al mismo tiempo expresó optimismo sobre la continuidad y el futuro del acuerdo.

Relacionado TRT Español - Desde Venezuela hasta Irán: Fidan, ministro turco de Exteriores, analiza desafíos globales de 2026

En paralelo, Witkoff agradeció a Türkiye, Egipto y Qatar “sus indispensables esfuerzos de mediación que han hecho posible todo el progreso logrado hasta ahora”. Los tres países actúan como mediadores y garantes del acuerdo sobre Gaza, que entró en vigor el 10 de octubre, tras más de dos años del genocidio de Israel. La primera fase del plan incluyó el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos.

Desde octubre de 2023, Israel mató a más de 70.000 personas, hirió a cientos de miles y dejó el enclave en ruinas. Además, hasta ahora no ha cumplido con sus obligaciones respecto al ingreso de la ayuda humanitaria que los palestinos necesitan con urgencia. Aun así, crecen las expectativas en torno al alto el fuego, mientras los mediadores intensifican sus esfuerzos para sostener el proceso y avanzar en el acuerdo.