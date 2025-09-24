Advirtiendo que no retrocederá en su firme propósito de llegar a Gaza para romper el bloqueo israelí, la Flotilla Global Sumud denunció este martes “al menos 13 explosiones", presión de "drones no identificados" e "interferencias de comunicación" en varios de sus barcos. A través de un mensaje en su cuenta oficial de Telegram, que ha publicado actualizaciones este miércoles, el grupo reportó que múltiples tripulantes vieron "objetos que fueron lanzados sobre al menos diez barcos desde drones o aeronaves, provocando daños".

En ese sentido, la flotilla señaló que los incidentes son "operaciones psicológicas" destinadas a intimidar a sus integrantes. "Explosiones, drones no identificados y cortes en las comunicaciones. Estamos presenciando estas operaciones psicológicas de primera mano, ahora mismo, pero no nos dejaremos intimidar", aseveró el comunicado.

Y luego añadió: "Los extremos a los que llegan Israel y sus aliados para prolongar los horrores de la hambruna y el genocidio en Gaza son repugnantes. Pero nuestra determinación es más fuerte que nunca”. Por lo que sostuvo que “estas tácticas no nos disuadirán de nuestra misión de entregar ayuda a Gaza y romper el asedio ilegal. Todo intento de intimidarnos solo refuerza nuestro compromiso. No nos silenciarán. Seguiremos navegando".

La Flotilla Global Sumud agregó que "se han observado decenas de drones en la zona. Dos veleros fueron atacados por un dron, pero podemos confirmar que todos están a salvo y que nadie ha resultado herido. En este momento, estamos experimentando una interferencia en las comunicaciones, lo que podría afectar nuestra capacidad de coordinación y respuesta".

Además, el movimiento marítimo volvió a reiterar que sus embarcaciones operan actualmente en aguas internacionales en una misión humanitaria.

La denuncia de este martes se conoce luego de que la flotilla informara previamente el lunes del sobrevuelo de "más de 15 drones" a baja altitud sobre el barco Alma, la misma embarcación que fue atacada durante su escala en Túnez y que las autoridades tunecinas consideraron una "acción predeterminada". Según el grupo, los drones aparecían "aproximadamente cada 10 minutos" y probablemente tenían como objetivo recabar información e intimidar a la tripulación.

Relacionado TRT Español - “Pronto moriremos de hambre”: la tragedia de una familia desplazada más de 10 veces en Gaza

Italia envía una fragata de la Marina para apoyar a la flotilla





Tras conocerse los hechos denunciados por la Flotilla Global Sumud, el ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, anunció que había movilizado una fragata de la Marina para asistir al grupo en caso de que fuera necesario.

A través de un mensaje en la red social X, Crosetto señaló que “para garantizar asistencia a los ciudadanos italianos en la 'Flotilla' (...) hablé con el primer ministro y autoricé la intervención inmediata de la fragata polivalente 'Fasan' de la Marina italiana, que navegaba al norte de Creta como parte de la Operación Safe Sea”. Y explicó que el buque “ya se encuentra en ruta hacia la zona para posibles operaciones de rescate".

Además, expresó su “más firme condena” ante "este ataque llevado a cabo por drones de origen desconocido por el momento". "En una democracia, incluso las manifestaciones y protestas deben ser protegidas cuando se llevan a cabo de conformidad con el derecho internacional y sin recurrir a la violencia", añadió Crosetto.

En simultáneo, el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, declaró haberle pedido a Israel que garantice la seguridad “de los ciudadanos italianos, así como de los parlamentarios y eurodiputados”, que se encuentran entre los activistas propalestinos.

El ministerio ya había informado previamente a Tel Aviv que "cualquier operación encomendada a las fuerzas israelíes debe llevarse a cabo de conformidad con el derecho internacional y el principio de absoluta precaución", declaró el ministerio en un comunicado.

Asimismo, Tajani “solicitó a la Embajada de Italia en Israel que recopile información y reitere su pedido previo al gobierno israelí para garantizar la protección absoluta del personal a bordo", añadió la declaración.

Según un informe de la agencia de noticias ANSA, Maria Elena Delia, portavoz italiana de la misión, afirmó que "barcos de Italia, Inglaterra y Polonia fueron impactados", calificándolo de "ataque contra los tres países" y de "un episodio muy grave que sienta precedente".

"Esperamos que el mundo político intervenga", declaró, señalando que la flotilla fue "atacada por al menos 15 drones" y que "cuatro o cinco (barcos) resultaron dañados, incluido el nuestro, y ya no podrán navegar".