Los buques petroleros venezolanos han pasado a ser el eje de la creciente escalada entre Washington y Caracas. Tras la incautación de un buque que transportaba crudo la semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ahora un “bloqueo total y completo” a todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. Esta medida fue calificada de “irracional” y “grotesca amenaza” por el Gobierno venezolano, que además presentó una denuncia formal ante el Consejo de Seguridad de la ONU por el decomiso de la embarcación.
"Hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", señaló Trump en su plataforma Truth Social. El mandatario también afirmó que el despliegue militar que Washington mantiene en el Caribe "sólo seguirá aumentando" hasta que Venezuela supuestamente devuelva a EE.UU. América “todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente nos robaron".
En su mensaje, Trump volvió a acusar sin pruebas al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de ser una “organización terrorista internacional” contra la que busca apuntar con el bloqueo total. Reiteradamente, Maduro ha rechazado estos señalamientos de la Casa Blanca, denunciando que Washington busca sacarlo del poder y que los verdaderos motivos de su presión militar buscan apropiarse de las reservas de petróleo y los recursos de Venezuela.
Venezuela califica de "irracional" el bloqueo
La respuesta de Caracas no se hizo esperar. El Gobierno de Venezuela reaccionó este martes señalando que la medida de Trump es “irracional” y constituye una “grotesca amenaza”. También acusó a Washington de intentar imponer “un supuesto bloqueo militar naval”. "El presidente de Estados Unidos pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra patria", se lee en el comunicado oficial, publicado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
La declaración de Caracas también advierte que la decisión de Trump vulnera el derecho al “libre comercio y la libre navegabilidad”, al tiempo que representa “una amenaza temeraria y grave” para el país. Refiriéndose al mandatario estadounidense agregó que este “asume que el petróleo, tierras y riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad. Y en consecuencia, Venezuela debe entregarle todas sus riquezas de inmediato”.
Ante este escenario, el comunicado señaló que el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, “procederá a denunciar” esta grave violación del derecho internacional. A eso se suma que Caracas llevó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la incautación del petrolero la semana pasada, un hecho que señaló de “robo”.
Moncada presentó una misiva en español al Consejo de Seguridad para invitarlo a "condenar públicamente este acto de piratería promovida por un Estado, el uso ilegítimo de la fuerza militar contra un buque privado y el robo de un cargamento producto del comercio internacional lícito". Según la carta, fechada en Caracas y difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país, Estados Unidos se apropió “ilegalmente de un cargamento de petróleo venezolano correspondiente a una operación comercial regular, legítima y plenamente ajustada al derecho internacional”.
El pasado 10 de diciembre, Trump anunció la incautación del buque petrolero cerca a las costas de Venezuela, señalando que era “el más grande jamás decomisado” y que la medida era “por una muy buena razón”. Según la información adicional que dio la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, poco después, el petrolero era utilizado supuestamente para transportar crudo “desde Venezuela e Irán” pese a las sanciones internacionales. “Durante varios años, el petrolero ha estado sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”, señaló.
En su momento, Caracas calificó la incautación como un acto de “piratería patrocinada por el Estado” y de “uso ilegítimo de la fuerza militar contra una embarcación privada”. También exigió la liberación de los tripulantes, a quienes aseguró habían sido “secuestrados”, así como la devolución inmediata de la carga.
EE.UU. renueva alerta sobre tráfico aéreo en Venezuela
Ahora bien, las acciones de Estados Unidos no se limitaron a las medidas adoptadas contra los petroleros venezolanos. Este martes, Washington renovó la alerta para las aerolíneas que operan en el espacio aéreo venezolano, apenas un día después de ataques letales contra tres embarcaciones en el Pacífico oriental que mataron a ocho personas. Con esta nueva operación, Washington ya ha destruido al menos 26 embarcaciones y matado a 95 personas desde septiembre, cuando empezaron los bombardeos justificados como parte de su “lucha” contra el narcotráfico.
La Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA, por sus siglas en inglés), instó a las aeronaves a "actuar con cautela" en el cielo venezolano debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar", la misma formulación utilizada en una advertencia previa emitida el mes pasado.
La FAA había emitido una advertencia el pasado 21 de noviembre sobre el espacio aéreo del país y el sur del Caribe, citando el aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”. Como consecuencia, varias aerolíneas suspendieron sus vuelos internacionales. Lo que representó una oportunidad para las compañías venezolanas que apostaron por la apertura de nuevas rutas hacia destinos como Bogotá, capital de Colombia. Laser, por ejemplo, aumentó de cuatro a siete sus viajes semanales a Bogotá a partir del 11 de diciembre, según información compartida a la agencia EFE por la AVAVIT. También ha programado "vuelos especiales" en su ruta Caracas-Curazao, con posibilidad de conexión posterior.
Asimismo, Turpial informó que tendrá nuevas frecuencias en su vuelo desde Valencia hasta Bogotá y anunció que abrió una nueva ruta hacia Medellín. Por su parte, Rutaca inauguró la ruta Caracas-Bogotá-Caracas los lunes, miércoles y viernes, según información de la AVAVIT.
También mantuvieron sus operaciones Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena.