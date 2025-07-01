Türkiye será el anfitrión de la cumbre de líderes de la OTAN de 2026, que se realizará en la capital Ankara, un encuentro que prepará el camino para la toma de decisiones "muy importantes", declaró el presidente Recep Tayyip Erdogan.

Tras una reunión de gabinete en Ankara este lunes, el mandatario expresó su satisfacción por los avances logrados a corto plazo como parte del proceso para asegurar que Türkiye sea un país libre de terrorismo.

"Parece que ciertos elementos dentro de nuestro país y dentro de la organización (el grupo terrorista PKK) están llevando a cabo sabotajes para dinamitar el progreso. Nuestro Estado no caerá en trampas", añadió Erdogan.

"Los recientes incidentes ocurridos en nuestra región han confirmado la precisión y la estrategia de esta medida", completó el presidente turco.

