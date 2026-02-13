Las fuerzas israelíes dispararon el viernes contra un equipo de noticias del canal de noticias Al Jazeera mientras cubría un ataque de colonos ilegales en la localidad de Talfit, al sur de Nablus, en la Cisjordania ocupada, informó la cadena.

El canal, con sede en Qatar, señaló que los soldados dispararon hacia su equipo, causando daños parciales en el equipo de grabación.

La corresponsal de Al Jazeera, Tharwat Shaqra, dijo en una transmisión en vivo que las tropas utilizaron munición real contra el equipo antes de lanzar un bote de gas lacrimógeno que impactó directamente y dañó el material de filmación.

Afirmó que los periodistas se encontraban en un área abierta y claramente visible y que fueron atacados sin que se les pidiera abandonar el lugar.

Las fuerzas israelíes no comentaron de inmediato el incidente.

Israel cerró las operaciones de Al Jazeera dentro de su territorio el 5 de mayo de 2024 y clausuró sus oficinas en la Cisjordania ocupada el 22 de septiembre de 2024, con la orden de cierre prorrogada repetidamente.

El 23 de diciembre de 2025, el ministro israelí de Comunicaciones, Shlomo Karhi, afirmó que el canal sería prohibido “para siempre”.

Ataques de colonos ilegales

Además, 25 palestinos resultaron heridos después de que colonos ilegales, bajo protección de fuerzas israelíes, asaltaran la aldea de Talfit, al sur de Nablus, según un funcionario local.

Mahmoud Abu Aisha, jefe del consejo de la aldea, declaró a la agencia de noticias Anadolu que los colonos llevaron a cabo un asalto coordinado contra residentes y propiedades, mientras tropas israelíes disparaban gas lacrimógeno hacia los habitantes.