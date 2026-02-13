Las fuerzas israelíes dispararon el viernes contra un equipo de noticias del canal de noticias Al Jazeera mientras cubría un ataque de colonos ilegales en la localidad de Talfit, al sur de Nablus, en la Cisjordania ocupada, informó la cadena.
El canal, con sede en Qatar, señaló que los soldados dispararon hacia su equipo, causando daños parciales en el equipo de grabación.
La corresponsal de Al Jazeera, Tharwat Shaqra, dijo en una transmisión en vivo que las tropas utilizaron munición real contra el equipo antes de lanzar un bote de gas lacrimógeno que impactó directamente y dañó el material de filmación.
Afirmó que los periodistas se encontraban en un área abierta y claramente visible y que fueron atacados sin que se les pidiera abandonar el lugar.
Las fuerzas israelíes no comentaron de inmediato el incidente.
Israel cerró las operaciones de Al Jazeera dentro de su territorio el 5 de mayo de 2024 y clausuró sus oficinas en la Cisjordania ocupada el 22 de septiembre de 2024, con la orden de cierre prorrogada repetidamente.
El 23 de diciembre de 2025, el ministro israelí de Comunicaciones, Shlomo Karhi, afirmó que el canal sería prohibido “para siempre”.
Ataques de colonos ilegales
Además, 25 palestinos resultaron heridos después de que colonos ilegales, bajo protección de fuerzas israelíes, asaltaran la aldea de Talfit, al sur de Nablus, según un funcionario local.
Mahmoud Abu Aisha, jefe del consejo de la aldea, declaró a la agencia de noticias Anadolu que los colonos llevaron a cabo un asalto coordinado contra residentes y propiedades, mientras tropas israelíes disparaban gas lacrimógeno hacia los habitantes.
Indicó que 15 personas sufrieron asfixia por el gas lacrimógeno, una resultó herida por munición real y otras nueve fueron golpeadas durante el ataque.
Los colonos ilegales también rompieron las ventanas de diez vehículos y dañaron cuatro viviendas, afectaron un transformador eléctrico y dispararon munición real hacia una mezquita del pueblo, añadió Abu Aisha.
Anteriormente, la Media Luna Roja Palestina informó de un balance inicial de tres heridos, incluido un hombre alcanzado en el muslo por disparos y otras dos personas agredidas.
La agencia oficial palestina de noticias Wafa informó que los colonos ilegales atacaron a residentes y abrieron fuego, mientras las fuerzas israelíes brindaban cobertura y utilizaban munición real, granadas aturdidoras y gas lacrimógeno contra civiles y sus viviendas.
Colonos ilegales también irrumpieron en la zona de Ras Al-Ain, en la cercana localidad de Qusra, donde recientemente se estableció un nuevo puesto de asentamiento, atacando a residentes bajo protección militar, según Wafa.
De acuerdo con la Comisión Palestina para la Resistencia del Muro y los Asentamientos, los colonos ilegales perpetraron 468 ataques en toda la Cisjordania ocupada en enero, incluidos asaltos físicos, incendios provocados, daños a propiedades y restricciones al acceso de agricultores a sus tierras.
Israel ha intensificado sus operaciones en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este, desde el 8 de octubre de 2023. Los palestinos consideran esta escalada, que incluye asesinatos, arrestos, desplazamientos y expansión de asentamientos ilegales, como un paso hacia la anexión formal del territorio.
Al menos 1.112 palestinos han muerto y alrededor de 11.500 han resultado heridos en la Cisjordania ocupada durante ese periodo, y más de 21.000 personas han sido arrestadas.
En una opinión histórica emitida en julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la ocupación israelí del territorio palestino y pidió la evacuación de todos los asentamientos en la Cisjordania ocupada y Jerusalén Este.