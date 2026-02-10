Palestina otorgó su más alta distinción civil al ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en reconocimiento a su apoyo a la causa palestina.

Albares recibió la Estrella al Mérito de la Orden del Estado de Palestina, concedida por el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, y entregada por el embajador de Palestina en España, Husni Abdelwahid, en una ceremonia celebrada el martes en Casa Árabe, en Madrid.

En sus palabras, Albares afirmó que el reconocimiento representa no solo su compromiso personal con Palestina, sino también “el compromiso de una mayoría de la sociedad española con una causa justa por la paz, con la seguridad como un derecho fundamental y con la propia idea de humanidad que hoy está siendo cuestionada”.

Al hacer un llamado a dar “pasos irreversibles para avanzar hacia la solución de dos Estados, que describió como la única vía viable para la paz”, Albares aseguró que España siempre estará al lado del pueblo palestino y respaldará su derecho a vivir con dignidad, paz y seguridad.

Subrayó que los palestinos deben gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que los pueblos de otros países y que todos los seres humanos.