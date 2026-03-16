Türkiye ha condenado enérgicamente la ofensiva terrestre de Israel en Líbano, advirtiendo que esta agresión militar podría desestabilizar aún más la región y desencadenar una catástrofe humanitaria.
En un comunicado emitido el lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Türkiye denunció la invasión israelí como una violación de la soberanía y la integridad territorial de Líbano. Asimismo, Ankara señaló que las políticas impulsadas por el gobierno de Benjamin Netanyahu —descritas como basadas en “genocidio y castigo colectivo”— podrían replicarse en Líbano tras la devastación registrada en Gaza.
“Si se implementan en Líbano, estas políticas conducirán a un nuevo desastre humanitario en la región”, advirtió el ministerio, que además reiteró la solidaridad de Türkiye con Líbano y subrayó su respaldo a la soberanía e integridad territorial del país frente a lo que calificó como ataques israelíes.
España pide a la ONU garantizar la protección de sus cascos azules en Líbano
Por su parte, la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, instó el lunes a las Naciones Unidas a asegurar la protección de los cascos azules desplegados en Líbano, advirtiendo que debe respetarse la seguridad de las tropas que integran la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano (FINUL).
En declaraciones a la prensa, Robles explicó que España sigue de cerca la situación de sus soldados en la misión de paz mientras continúan los enfrentamientos en la región. “Hablo con ellos todos los días, dos veces al día. Es una situación difícil y complicada”, indicó, refiriéndose a los efectivos españoles desplegados en Líbano.
Además, la ministra detalló que los soldados pasan largas horas en búnkeres debido a los riesgos de seguridad, aunque continúan cumpliendo con sus funciones siempre que las condiciones lo permiten.