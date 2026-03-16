Türkiye ha condenado enérgicamente la ofensiva terrestre de Israel en Líbano, advirtiendo que esta agresión militar podría desestabilizar aún más la región y desencadenar una catástrofe humanitaria.

En un comunicado emitido el lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Türkiye denunció la invasión israelí como una violación de la soberanía y la integridad territorial de Líbano. Asimismo, Ankara señaló que las políticas impulsadas por el gobierno de Benjamin Netanyahu —descritas como basadas en “genocidio y castigo colectivo”— podrían replicarse en Líbano tras la devastación registrada en Gaza.

“Si se implementan en Líbano, estas políticas conducirán a un nuevo desastre humanitario en la región”, advirtió el ministerio, que además reiteró la solidaridad de Türkiye con Líbano y subrayó su respaldo a la soberanía e integridad territorial del país frente a lo que calificó como ataques israelíes.