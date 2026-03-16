TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye condena la invasión terrestre israelí en Líbano
Ankara condenó la ofensiva israelí en Líbano y advierte de un nuevo desastre humanitario, mientras España pide a la ONU proteger a sus cascos azules ante el riesgo de nuevos enfrentamientos.
Türkiye condena la invasión terrestre israelí en Líbano
Advirtiendo que esta agresión militar podría desestabilizar aún más la región, Türkiye ha condenado la ofensiva terrestre de Israel en Líbano. / Otros
hace 31 minutos

Türkiye ha condenado enérgicamente la ofensiva terrestre de Israel en Líbano, advirtiendo que esta agresión militar podría desestabilizar aún más la región y desencadenar una catástrofe humanitaria.

En un comunicado emitido el lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Türkiye denunció la invasión israelí como una violación de la soberanía y la integridad territorial de Líbano. Asimismo, Ankara señaló que las políticas impulsadas por el gobierno de Benjamin Netanyahu —descritas como basadas en “genocidio y castigo colectivo”— podrían replicarse en Líbano tras la devastación registrada en Gaza.

“Si se implementan en Líbano, estas políticas conducirán a un nuevo desastre humanitario en la región”, advirtió el ministerio, que además reiteró la solidaridad de Türkiye con Líbano y subrayó su respaldo a la soberanía e integridad territorial del país frente a lo que calificó como ataques israelíes.

España pide a la ONU garantizar la protección de sus cascos azules en Líbano

RECOMENDADOS

Por su parte, la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, instó el lunes a las Naciones Unidas a asegurar la protección de los cascos azules desplegados en Líbano, advirtiendo que debe respetarse la seguridad de las tropas que integran la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano (FINUL).

En declaraciones a la prensa, Robles explicó que España sigue de cerca la situación de sus soldados en la misión de paz mientras continúan los enfrentamientos en la región. “Hablo con ellos todos los días, dos veces al día. Es una situación difícil y complicada”, indicó, refiriéndose a los efectivos españoles desplegados en Líbano.

Además, la ministra detalló que los soldados pasan largas horas en búnkeres debido a los riesgos de seguridad, aunque continúan cumpliendo con sus funciones siempre que las condiciones lo permiten.


FUENTE:TRT World
Explora
Trump señala posible salida de guerra con Irán, asegura que “prácticamente no queda nada” por atacar
Irán intensifica ataques en el Golfo contra energía, tráfico marítimo y bases estadounidenses
España retira del cargo a su embajadora para Israel, tras meses de disputa diplomática con Tel Aviv
Partos complicados, bebés en riesgo y sin atención: así se agrava el sufrimiento de mujeres en Gaza
Estrecho de Ormuz, al límite: EE.UU. niega haber escoltado petroleros mientras buques sufren ataques
Próxima ronda de conversaciones entre Rusia, Ucrania y EE.UU. podría celebrarse en Estambul: Kremlin
Erdogan: La guerra de EE.UU.-Israel contra Irán debe terminar antes de que envuelva a toda la región
Israel siembra muerte en Líbano: casi 600 fallecidos y 1.400 heridos en enfrentamiento con Hezbollah
El nuevo líder Supremo de Irán está "sano y salvo" pese a resultar herido, dice hijo de Pezeshkian
Erdogan resalta a Türkiye como un modelo de libertad religiosa y advierte contra la islamofobia
El jefe de la ONU emprenderá un “viaje de solidaridad por Ramadán” a Türkiye
La “lluvia negra” en Irán supone una grave amenaza para la salud, advierte la OMS
Erdogan a Zelenskyy: negociaciones de paz en Ucrania no deben verse afectadas por la guerra de Irán
Trump "duda" que el nuevo líder de Irán pueda coexistir pacíficamente con EE.UU.
Casi 700.000 desplazados en una semana en Líbano, dice ONU, mientras Israel ordena evacuar