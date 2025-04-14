TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye lidera cumbre sobre seguridad en el mar Negro ante eventual tregua entre Ucrania y Rusia
Ankara acogerá a altos representantes militares para coordinar planes navales que garanticen estabilidad en la región del mar Negro, en caso de alcanzarse un alto el fuego entre Rusia y Ucrania.
Türkiye acogerá una reunión centrada en la seguridad en el mar Negro, en la sede del Mando de las Fuerzas Navales en Ankara, con la participación de representantes militares de varios países. / AA
14 de abril de 2025

Türkiye acogerá una reunión centrada en la seguridad en el mar Negro, donde se analizarán planes navales a adoptar si en el futuro se logra alcanzar un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, informó el Ministerio de Defensa.

La cita se celebrará los días martes y miércoles en la sede del Mando de las Fuerzas Navales en Ankara, capital de Türkiye, con la participación de representantes militares de varios países, según informó el ministerio en un comunicado emitido el domingo.

Durante el encuentro se abordará la planificación militar naval necesaria para preservar un entorno pacífico en la región del mar Negro. Aunque el ministerio no precisó qué países estarán presentes, confirmó que Rusia no estará representada entre los asistentes internacionales.

Mientras tanto, el gobierno turco continúa sus esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego que ponga fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, que comenzó en febrero de 2022.

Ankara ha instado en reiteradas ocasiones a Kiev y Moscú a alcanzar una solución negociada, y se ha mostrado dispuesta a participar en cualquier iniciativa que siente las bases para un acuerdo duradero, incluida la posibilidad de actuar como mediador entre las partes.

En marzo de 2022, Türkiye ya había organizado un primer encuentro entre los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Ucrania en la ciudad mediterránea de Antalya, abriendo así una ventana al diálogo en los primeros compases del conflicto.

Dichos esfuerzos contribuyeron posteriormente a la firma del histórico acuerdo de exportación de grano a través del mar Negro, que permitió a Ucrania exportar productos agrícolas a pesar del conflicto. No obstante, Rusia decidió no renovar el acuerdo tras julio de 2023, alegando obstáculos para sus propias exportaciones de grano.


FUENTE:TRT Español y agencias
