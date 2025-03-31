GENOCIDIO EN GAZA
2 min de lectura
Netanyahu dice que implementará el plan de Trump para desplazar a los palestinos de Gaza
“Esta es nuestra estrategia”, dijo el primer ministro israelí, agregando que Tel Aviv está “listo para discutirlo en cualquier momento”.
00:00
Netanyahu dice que implementará el plan de Trump para desplazar a los palestinos de Gaza
Hasta la fecha, más de 50.200 palestinos han sido asesinados, en su mayoría mujeres y niños, y más de 114.000 han resultado heridos en la ofensiva militar israelí contra Gaza desde octubre de 2023. / AP
31 de marzo de 2025

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió el domingo intensificar la actual ofensiva contra Gaza y avanzar con un plan propuesto por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para desplazar forzosamente a los palestinos del territorio asediado.

“Implementaremos el Plan Trump, el plan de migración voluntaria. Esta es nuestra estrategia y estamos listos para discutirlo en cualquier momento”, añadió.

Durante una reunión de gabinete, Netanyahu afirmó que “una combinación de presión militar y política es la única manera de recuperar a los rehenes, no los eslóganes vacíos que escucho en los estudios de televisión”, según el diario israelí Yedioth Ahronoth.

Sus declaraciones fueron una crítica directa a analistas israelíes y a familias de los cautivos, quienes han advertido que las acciones militares de Israel ponen en peligro la vida de los rehenes y lo acusan de priorizar sus intereses políticos sobre su rescate.

Netanyahu insistió en que “la presión militar está funcionando”, alegando que “está aplastando las capacidades de Hamás y creando condiciones para la liberación de los rehenes”.

Renovada agresión israelí

RECOMENDADOS

El 4 de marzo, una cumbre árabe de emergencia sobre Palestina adoptó un plan de cinco años por 53.000 millones de dólares para reconstruir Gaza sin desplazar a sus residentes.

Israel y EE.UU. rechazaron la iniciativa y, en su lugar, respaldaron la propuesta de Trump para reubicar a los palestinos de Gaza en países vecinos como Egipto y Jordania. Ambas naciones, junto con otros estados árabes y organizaciones internacionales, han rechazado enérgicamente la idea.

El 18 de marzo, el ejército israelí lanzó un ataque aéreo sorpresa sobre Gaza, matando a más de 920 personas, hiriendo a más de 2.000 y rompiendo el acuerdo de alto el fuego y de intercambio de prisioneros.

Hasta la fecha, más de 50.200 palestinos han sido asesinados, en su mayoría mujeres y niños, y más de 114.000 han resultado heridos en la ofensiva militar israelí contra Gaza desde octubre de 2023.

En noviembre pasado, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.

Israel también enfrenta un caso por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por su ofensiva en el enclave.


FUENTE:TRT World
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato