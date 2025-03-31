El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió el domingo intensificar la actual ofensiva contra Gaza y avanzar con un plan propuesto por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para desplazar forzosamente a los palestinos del territorio asediado.
“Implementaremos el Plan Trump, el plan de migración voluntaria. Esta es nuestra estrategia y estamos listos para discutirlo en cualquier momento”, añadió.
Durante una reunión de gabinete, Netanyahu afirmó que “una combinación de presión militar y política es la única manera de recuperar a los rehenes, no los eslóganes vacíos que escucho en los estudios de televisión”, según el diario israelí Yedioth Ahronoth.
Sus declaraciones fueron una crítica directa a analistas israelíes y a familias de los cautivos, quienes han advertido que las acciones militares de Israel ponen en peligro la vida de los rehenes y lo acusan de priorizar sus intereses políticos sobre su rescate.
Netanyahu insistió en que “la presión militar está funcionando”, alegando que “está aplastando las capacidades de Hamás y creando condiciones para la liberación de los rehenes”.
Renovada agresión israelí
El 4 de marzo, una cumbre árabe de emergencia sobre Palestina adoptó un plan de cinco años por 53.000 millones de dólares para reconstruir Gaza sin desplazar a sus residentes.
Israel y EE.UU. rechazaron la iniciativa y, en su lugar, respaldaron la propuesta de Trump para reubicar a los palestinos de Gaza en países vecinos como Egipto y Jordania. Ambas naciones, junto con otros estados árabes y organizaciones internacionales, han rechazado enérgicamente la idea.
El 18 de marzo, el ejército israelí lanzó un ataque aéreo sorpresa sobre Gaza, matando a más de 920 personas, hiriendo a más de 2.000 y rompiendo el acuerdo de alto el fuego y de intercambio de prisioneros.
Hasta la fecha, más de 50.200 palestinos han sido asesinados, en su mayoría mujeres y niños, y más de 114.000 han resultado heridos en la ofensiva militar israelí contra Gaza desde octubre de 2023.
En noviembre pasado, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.
Israel también enfrenta un caso por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por su ofensiva en el enclave.