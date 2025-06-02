TÜRKİYE
El jefe de la delegación rusa y asesor presidencial, Vladimir Medinsky, junto a otros miembros de la delegación rusa, después de una reunión en el Palacio Ciragan el día de la segunda ronda de conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, en Estambul. / Reuters
2 de junio de 2025

Ucrania y Rusia alcanzaron este lunes un importante acuerdo en Estambul para llevar a cabo el mayor intercambio de prisioneros y cuerpos desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. Funcionarios de ambos países confirmaron el pacto después de una ronda de negociaciones de paz mediadas por Türkiye.

“Acordamos un intercambio ‘todos por todos’ de prisioneros de guerra gravemente heridos y enfermos. En la segunda categoría se incluyen soldados jóvenes de entre 18 y 25 años”, anunció este lunes el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, en una conferencia de prensa. Además, ambas partes aceptaron intercambiar los cuerpos de 6.000 soldados caído de cada banco, añadió. Umerov aclaró que, si bien el acuerdo se basa en categorías específicas, se priorizará el enfoque humanitario.

El ministro también reiteró las demandas más amplias de Kiev: “Insistimos en la liberación de todos nuestros prisioneros, así como en el regreso de todos los cautivos y niños secuestrados”.

En este contexto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, también anunció que se prepara una nueva etapa de liberación de prisioneros. Desde Vilna, la capital de Lituania, indicó que ambas delegaciones intercambiaron documentos con la mediación de Ankara durante la reunión en Estambul. “Estamos preparando la próxima liberación de prisioneros de guerra”, confirmó.

Por parte de Rusia, el jefe de la delegación, Vladímir Medinsky, indicó: “Moscú y Kiev acordaron el mayor intercambio de prisioneros de guerra hasta la fecha, en formato ‘todos por todos’, enfocado en soldados heridos de gravedad y jóvenes de entre 18 y 25 años”. Asimismo, confirmó ante la prensa que Rusia entregará los cuerpos de 6.000 soldados ucranianos.

El acuerdo entre Ucrania y Rusia se concretó durante la segunda ronda de conversaciones de paz celebrada este lunes en el Palacio Ciragan, en Estambul. La reunión dio continuidad al encuentro del 16 de mayo, cuando Türkiye logró reunir por primera vez en más de tres años de guerra a delegaciones de ambos países. Ankara ha mantenido relaciones cercanas con Moscú y Kiev desde el inicio de la guerra, y ha ofrecido su mediación de forma constante.

Tras las conversaciones, el ministro Umerov dijo que Kiev ha propuesto a Moscú una nueva reunión para finales de este mes.

Por su parte, tras el anuncio, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado entre ambas partes y reiteró su disposición a organizar una reunión entre los líderes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos como parte de los esfuerzos para poner fin a la guerra.

Erdogan declaró que espera que el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente Zelenskyy puedan reunirse en Türkiye, con la participación también del presidente de EE.UU., Donald Trump. Añadió que Ankara dará los pasos necesarios para concretar una cumbre entre los líderes.

FUENTE:TRT Español y agencias
