El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que espera que Ucrania y Rusia lleguen a un acuerdo esta semana para poner fin a la guerra.

"ESPERAMOS QUE RUSIA Y UCRANIA LOGREN UN ACUERDO ESTA SEMANA", publicó Trump en la red Truth Social este domingo.

"¡Ambos comenzarán entonces a hacer grandes negocios con los Estados Unidos de América, que están prosperando, y harán una fortuna!", agregó.

Las declaraciones del presidente de EE.UU. se produjeron poco después de que su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, propusiera un alto el fuego de 30 días en los ataques contra infraestructuras civiles.

"Ucrania propone el cese de cualquier ataque con drones y misiles de largo alcance contra infraestructuras civiles durante un periodo de al menos 30 días, con posibilidad de prórroga", declaró Zelenskyy en X.

Dijo además, que si Rusia rechaza la propuesta, será una prueba de que quiere prolongar la guerra.

El Kremlin anunció anteriormente que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no ordenó la prórroga del alto el fuego de Pascua.