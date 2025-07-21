Durante su vuelo de regreso desde la República Turca del Norte de Chipre (RTCN), el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, respondió este domingo por la noche a las preguntas de periodistas que lo acompañaban a bordo. En una rueda de prensa improvisada en el aire, el mandatario abordó una amplia gama de temas, desde los recientes enfrentamientos en Siria y la masacre en Gaza, hasta las negociaciones con la Unión Europea y los planes de desarrollo interno.

Siria: respaldo total a Damasco





Consultado sobre la situación en Siria, Erdogan reafirmó su apoyo al nuevo liderazgo sirio, encabezado por Ahmed Al-Sharaa, quien asumió el poder tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024. “No dejaremos solo al presidente Al-Sharaa”, afirmó el mandatario turco, quien reiteró su rechazo a cualquier intento de fragmentación territorial del país vecino. “La reconstrucción de Siria, devastada por años de guerra, es también una prioridad para Türkiye”, añadió.

En relación con los enfrentamientos registrados en Al-Suweida, que involucraron a tribus beduinas y a la minoría drusa, y que terminaron con una intervención israelí, Erdogan fue tajante: “Israel no quiere estabilidad en la región. Considera que una Siria unificada no le conviene y continúa con sus provocaciones”.

El presidente subrayó que Ankara apoya plenamente el proceso de transición política liderado por Al-Sharaa y advirtió que “incluso actores inesperados están comenzando a respaldar esta nueva etapa en Siria, mientras Israel actúa como un obstáculo para la paz”.

“No reconoceremos el sur de Chipre como Estado”





Respecto al conflicto chipriota, Erdogan reiteró su posición de no reconocer al gobierno grecochipriota. “Así como ellos no reconocen a la RTCN como Estado, nosotros no reconocemos al sur de Chipre”, sentenció. El presidente insistió en que la solución pasa por aceptar la realidad de dos Estados en la isla, y subrayó que Ankara no contempla “ningún tipo de concesión” sobre este asunto.

Türkiye, clave para el futuro de Europa





El presidente también abordó la cuestión de la integración europea de Türkiye, y subrayó la necesidad urgente de eliminar las barreras políticas impuestas contra el país.

“Esperamos de los países de la Unión Europea que mantengan las relaciones con un enfoque justo e igualitario y comprendan que no es posible avanzar en las relaciones con la actitud ambigua que hemos observado en numerosas ocasiones hasta ahora”, afirmó.

Erdogan hizo hincapié en las tensiones internas que atraviesa el bloque europeo y en los desafíos que enfrenta tanto dentro como fuera de sus fronteras. Ante este panorama, sostuvo que la UE necesita incorporar un socio “dinámico y orientado a las soluciones” como Türkiye.

El mandatario turco advirtió que el mundo está cambiando a gran velocidad, y que Europa no puede quedarse atrás. “Liberarse de mentalidades obsoletas y de actitudes políticas ancladas en el pasado puede ser el primer paso hacia una nueva era para la Unión Europea”, sostuvo.

Y concluyó con una declaración rotunda: “Nosotros, como Türkiye, estamos preparados para la adhesión plena”.