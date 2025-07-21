Durante su vuelo de regreso desde la República Turca del Norte de Chipre (RTCN), el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, respondió este domingo por la noche a las preguntas de periodistas que lo acompañaban a bordo. En una rueda de prensa improvisada en el aire, el mandatario abordó una amplia gama de temas, desde los recientes enfrentamientos en Siria y la masacre en Gaza, hasta las negociaciones con la Unión Europea y los planes de desarrollo interno.
Siria: respaldo total a Damasco
Consultado sobre la situación en Siria, Erdogan reafirmó su apoyo al nuevo liderazgo sirio, encabezado por Ahmed Al-Sharaa, quien asumió el poder tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024. “No dejaremos solo al presidente Al-Sharaa”, afirmó el mandatario turco, quien reiteró su rechazo a cualquier intento de fragmentación territorial del país vecino. “La reconstrucción de Siria, devastada por años de guerra, es también una prioridad para Türkiye”, añadió.
En relación con los enfrentamientos registrados en Al-Suweida, que involucraron a tribus beduinas y a la minoría drusa, y que terminaron con una intervención israelí, Erdogan fue tajante: “Israel no quiere estabilidad en la región. Considera que una Siria unificada no le conviene y continúa con sus provocaciones”.
El presidente subrayó que Ankara apoya plenamente el proceso de transición política liderado por Al-Sharaa y advirtió que “incluso actores inesperados están comenzando a respaldar esta nueva etapa en Siria, mientras Israel actúa como un obstáculo para la paz”.
“No reconoceremos el sur de Chipre como Estado”
Respecto al conflicto chipriota, Erdogan reiteró su posición de no reconocer al gobierno grecochipriota. “Así como ellos no reconocen a la RTCN como Estado, nosotros no reconocemos al sur de Chipre”, sentenció. El presidente insistió en que la solución pasa por aceptar la realidad de dos Estados en la isla, y subrayó que Ankara no contempla “ningún tipo de concesión” sobre este asunto.
Türkiye, clave para el futuro de Europa
El presidente también abordó la cuestión de la integración europea de Türkiye, y subrayó la necesidad urgente de eliminar las barreras políticas impuestas contra el país.
“Esperamos de los países de la Unión Europea que mantengan las relaciones con un enfoque justo e igualitario y comprendan que no es posible avanzar en las relaciones con la actitud ambigua que hemos observado en numerosas ocasiones hasta ahora”, afirmó.
Erdogan hizo hincapié en las tensiones internas que atraviesa el bloque europeo y en los desafíos que enfrenta tanto dentro como fuera de sus fronteras. Ante este panorama, sostuvo que la UE necesita incorporar un socio “dinámico y orientado a las soluciones” como Türkiye.
El mandatario turco advirtió que el mundo está cambiando a gran velocidad, y que Europa no puede quedarse atrás. “Liberarse de mentalidades obsoletas y de actitudes políticas ancladas en el pasado puede ser el primer paso hacia una nueva era para la Unión Europea”, sostuvo.
Y concluyó con una declaración rotunda: “Nosotros, como Türkiye, estamos preparados para la adhesión plena”.
Sobre las negociaciones de alto el fuego de Gaza
En relación con los ataques en curso de Israel sobre Gaza, Erdogan manifestó su solidaridad con la población palestina: “El pueblo de Gaza no se ha rendido hasta ahora, y creo que no lo hará. Israel, en cambio, ataca por todos lados como un monstruo fuera de control, y ojalá acabe siendo víctima de su propia furia”.
Enfatizando que Türkiye mantiene un compromiso constante con la causa, el mandatario añadió que “nunca hemos apartado a Gaza de nuestra agenda, ni lo haremos. Seguiremos estando al lado de Gaza.
Además, el presidente subrayó que siguen de cerca los pasos de Estados Unidos en esta cuestión, y explicó: “El ministro de Exteriores de EE.UU. y nuestro ministro de Exteriores, Hakan Fidan, mantienen un contacto constante. La comunidad internacional, que ha apoyado sin cesar a Israel, ya no está en posición de ocultar nada”.
Sobre las negociaciones actuales para un alto el fuego en Gaza, Erdogan señaló tres temas principales en discusión: “Primero: ¿dónde se ubicarán los soldados israelíes tras el alto el fuego?, ¿en qué zonas se retirarán? Segundo: todavía no hay un acuerdo total entre Hamas e Israel sobre cómo se distribuirá la ayuda alimentaria. Tercero: si se logra un alto el fuego de 60 días, Israel debería comprometerse a continuar con el alto el fuego tras la liberación de los rehenes.
Finalmente, Erdogan advirtió sobre la importancia de una garantía real para la permanencia del alto el fuego.
“Sería como elegir entre morir hoy o morir en 60 días. Por eso, en este momento, continúa un proceso de negociación muy serio”, señaló.
Desarrollo interno: Türkiye sin terrorismo
Por último, ante la pregunta de un periodista sobre si su énfasis en la unidad interna, el objetivo de una Türkiye libre de terrorismo y su llamado a una alianza por Jerusalén constituyen los ejes centrales de la nueva hoja de ruta nacional, el presidente Erdogan afirmó: “Hemos presentado un modelo que puede servir de ejemplo tanto para nuestra región como para el mundo”.
“A pesar del fuego de guerra que nos rodea, seguimos priorizando la paz y la estabilidad en cualquier circunstancia”, subrayó.
El mandatario destacó que, si bien Türkiye mantiene una política exterior activa, no puede permitirse descuidar sus asuntos internos. “Una Türkiye con un frente interno sólido acelerará su desarrollo social y económico. Como he dicho en otras ocasiones, el costo del terrorismo para nuestro país supera los 2 billones de dólares”, recordó.
En ese sentido, explicó que esos recursos serán redirigidos hacia inversiones más estratégicas y con mayor valor añadido. “Así evitaremos que el terrorismo vuelva a encontrar terreno fértil, y podremos enfocar nuestros esfuerzos en la producción y la tecnología”, sostuvo.
Finalmente, Erdogan aseguró que Türkiye seguirá avanzando con determinación en este camino. “Con las inversiones en infraestructura que hemos planificado, continuaremos nuestro progreso sin detenernos”.