Türkiye considera importantes todas las iniciativas de paz en Gaza, destaca Erdogan a Lula
El presidente de Türkiye, Erdogan, sostuvo una llamada telefónica con su homólogo de Brasil, Lula da Silva, en la que expresó su agradecimiento por la negativa del país latinoamericano a guardar silencio sobre el genocidio israelí en Gaza.
Lula y Erdogan abordaron asuntos bilaterales, regionales y globales durante una llamada, informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye. / AFP
hace 8 horas

Türkiye considera importantes todas las iniciativas encaminadas a establecer la paz en Gaza, declaró este miércoles el presidente Recep Tayyip Erdogan durante una conversación telefónica con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. En la llamada, el líder turco también expresó su agradecimiento por la negativa del país latinoamericano a guardar silencio sobre el genocidio israelí en Gaza.

Erdogan y Lula da Silva también abordaron asuntos bilaterales, regionales y globales, según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye en la red NSosyal el miércoles.

Ankara seguirá trabajando para poner fin a la catástrofe humanitaria en Gaza, establecer la paz y reconstruir el enclave palestino, añadió Erdogan. Además afirmó que su país mantendrá los esfuerzos para desarrollar y fortalecer las relaciones bilaterales en diversos ámbitos.

Israel ha matado a más de 71.000 palestinos y herido a más de 171.000 desde que lanzó su ofensiva genocida contra Gaza en octubre de 2023. Los incesantes bombardeos y ataques destruyeron alrededor del 90% de la infraestructura civil del enclave.

En su más reciente acción militar contra Gaza, que marca otra flagrante violación del alto el fuego, Tel Aviv mató al menos a 11 palestinos, entre ellos tres periodistas, mujeres y niños.

Las fuerzas israelíes continúan ocupando las zonas de contención sur y este de Gaza, así como amplias zonas del norte del enclave, controlando más del 50% del territorio.

Desde que entró en vigor el alto el fuego el 10 de octubre de 2025, los ataques israelíes han matado a 483 palestinos y herido a otros 1.287, mientras que Tel Aviv ha restringido severamente la entrada de alimentos, suministros de refugio y ayuda médica a Gaza, donde unos 2,4 millones de palestinos viven en condiciones precarias.


FUENTE:TRT World
