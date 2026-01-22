Türkiye considera importantes todas las iniciativas encaminadas a establecer la paz en Gaza, declaró este miércoles el presidente Recep Tayyip Erdogan durante una conversación telefónica con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. En la llamada, el líder turco también expresó su agradecimiento por la negativa del país latinoamericano a guardar silencio sobre el genocidio israelí en Gaza.

Erdogan y Lula da Silva también abordaron asuntos bilaterales, regionales y globales, según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye en la red NSosyal el miércoles.

Ankara seguirá trabajando para poner fin a la catástrofe humanitaria en Gaza, establecer la paz y reconstruir el enclave palestino, añadió Erdogan. Además afirmó que su país mantendrá los esfuerzos para desarrollar y fortalecer las relaciones bilaterales en diversos ámbitos.

Israel ha matado a más de 71.000 palestinos y herido a más de 171.000 desde que lanzó su ofensiva genocida contra Gaza en octubre de 2023. Los incesantes bombardeos y ataques destruyeron alrededor del 90% de la infraestructura civil del enclave.