El presidente turco Recep Tayyip Erdogan mantuvo una llamada telefónica con Mohammed bin Salman para abordar la creciente tensión regional tras los ataques vinculados a la ampliación del enfrentamiento con Irán.

Según informó el domingo la Dirección de Comunicaciones de Türkiye, Erdogan expresó sus buenos deseos tras los recientes ataques contra Arabia Saudí y advirtió que no detener la escalada podría acarrear “consecuencias muy graves” para la seguridad regional y global.

La conversación se produce mientras Irán ha lanzado ataques con misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses en varios países de Oriente Medio, asegurando que los golpes estaban dirigidos a bases utilizadas para operaciones en su contra. Estas represalias han afectado a varios estados del Golfo y han incrementado los temores de un conflicto regional más amplio.