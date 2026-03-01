TÜRKİYE
2 min de lectura
Erdogan insta a la diplomacia en llamada con el príncipe saudí en medio de las tensiones con Irán
El presidente turco advierte que los combates sin control podrían amenazar la estabilidad global mientras Teherán lanza ataques contra bases estadounidenses y las consecuencias de los ataques de Estados Unidos e Israel se profundizan en la región
Erdogan insta a la diplomacia en llamada con el príncipe saudí en medio de las tensiones con Irán
Erdogan expresó sus buenos deseos tras los ataques iraníes a Arabia Saudi tras ofensiva conjunta de EE.UU. e Israel. / AA Archive
1 de marzo de 2026

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan mantuvo una llamada telefónica con Mohammed bin Salman para abordar la creciente tensión regional tras los ataques vinculados a la ampliación del enfrentamiento con Irán.

Según informó el domingo la Dirección de Comunicaciones de Türkiye, Erdogan expresó sus buenos deseos tras los recientes ataques contra Arabia Saudí y advirtió que no detener la escalada podría acarrear “consecuencias muy graves” para la seguridad regional y global.

La conversación se produce mientras Irán ha lanzado ataques con misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses en varios países de Oriente Medio, asegurando que los golpes estaban dirigidos a bases utilizadas para operaciones en su contra. Estas represalias han afectado a varios estados del Golfo y han incrementado los temores de un conflicto regional más amplio.

“La diplomacia sigue siendo la vía más racional”

RECOMENDADOS

La escalada se produce tras importantes ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel en territorio iraní, que alcanzaron instalaciones militares y estratégicas y habrían causado la muerte de figuras de alto rango, entre ellas el líder supremo iraní, Ali Jameneí, según medios estatales iraníes y reportes internacionales.

En ese contexto, Erdogan subrayó que Türkiye y Arabia Saudí han invertido esfuerzos considerables en promover el diálogo, y reiteró que la diplomacia sigue siendo la vía más racional para evitar un conflicto de mayor alcance.

Ankara se ha posicionado de manera constante como defensora de la desescalada, advirtiendo que una escalada militar descontrolada no solo desestabilizaría Oriente Medio, sino también la seguridad global.


FUENTE:TRT World
Explora
Türkiye e Irán suspenden cruces fronterizos de un día ante el aumento de las tensiones regionales
Presidente de Türkiye, Erdogan, denuncia el sufrimiento de civiles en Irán y pide un alto al fuego
Aerolíneas turcas suspenden los vuelos a Irán, Iraq, Siria, Líbano y Jordania hasta el 6 de marzo
El ataque contra Irán es “injusto e ilegal”, advierte el partido gobernante de Türkiye
Erdogan expresa condolencias por la muerte de Jamenei y pide diálogo ante conflicto en Oriente Medio
El ataque contra Irán podría arrastrar a Oriente Medio a un "anillo de fuego": presidente Erdogan
Türkiye rechaza acusaciones de apoyo a los ataques contra Irán
Türkiye pide a Estados Unidos, Israel e Irán que cesen las hostilidades de inmediato
El ministro turco Fidan conversa con sus homólogos sobre los choques entre Pakistán y Afganistán
El PIB de Türkiye alcanzará los 1,6 billones de dólares este año, afirma ministro de Comercio
Erdogan expresa condolencias al pueblo de Azerbaiyán en el 34º aniversario de la masacre de Jóyali
Ministro Fidan recibe a representantes de Organización de Cooperación Islámica y llama a la unidad
Erdogan denuncia que Israel recrudece ataques en Gaza y Cisjordania ocupada pese a alto el fuego
Avión de combate turco F-16 se accidenta en Balikesir: el piloto, mayor Ibrahim Bolat, falleció
Türkiye cierra un acuerdo de 6.750 millones de dólares para un megacorredor ferroviario en Estambul
Türkiye condena junto a otros países la expansión de Israel en su control sobre Cisjordania ocupada
Erdogan destaca el creciente peso global de Ankara y reafirma el plan “Türkiye libre de terrorismo"
Türkiye y Arabia Saudí firmarán la segunda fase del acuerdo de energía renovable de 5GW, en la COP31
El aroma del pide de Ramadán llena las calles, ha comenzado el mes islámico del ayuno
La Media Luna Roja Turca continúa enviando ayuda a Gaza tras la reapertura del paso de Rafah