Ante la falta de combustible y de equipos de rescate operativos en Gaza, la Defensa Civil anunció este lunes que tuvo que suspender su respuesta de emergencia para eliminar los peligros derivados de edificios gravemente dañados a raíz de los bombardeos de Israel, durante estos más de dos años de ofensiva genocida.

"Tenemos la obligación de eliminar los peligros, pero lamentablemente no podemos cumplirlo debido a que la mayoría de los suministros de combustible se han agotado y a los daños que ha sufrido gran parte del equipo disponible en las gobernaciones", denunció el organismo a través de un comunicado.

En su declaración, la Defensa Civil explicó que desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego el pasado 10 de octubre, sus equipos han retirado escombros y muros de hormigón de unos "3.445 edificios y viviendas" impactados por los ataques israelíes, los cuales suponían un riesgo para la población residente y para personas desplazadas en distintas zonas del enclave.

La institución señaló que actualmente tiene pendientes unas 1.560 llamadas de emergencia relacionadas con estructuras dañadas por los bombardeos, a las que no ha podido atender debido al agotamiento de la mayoría de los suministros. Asimismo, añadió que los recursos con los que cuenta ya eran "muy limitados e insuficientes", y que solo permitían cubrir alrededor del 30% del total de las solicitudes de asistencia.

La Dirección General del organismo advirtió que la vida de miles de personas que residen en estos edificios, así como de desplazados que intentan sobrevivir en tiendas instaladas en los alrededores, "corre un grave peligro" ante la suspensión de las operaciones para atender emergencias humanitarias.

Además, instó a los países garantes del alto el fuego a tomar acciones para cubrir las necesidades de la respuesta humanitaria, y a presionar a Israel para que permita la entrada de combustible y del equipamiento necesario, con el fin de que los organismos de emergencia puedan cumplir con su labor "humanitaria y moral".

Los equipos de rescate de la Defensa Civil han recuperado además más de 600 cuerpos sin vida entre las toneladas de escombros de un enclave devastado, en el que más del 80% de sus edificios han sido completamente destruidos o dañados.