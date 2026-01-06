GENOCIDIO EN GAZA
Sin combustible ni equipos, la Defensa Civil de Gaza suspende su respuesta de emergencia
En medio de la crisis humanitaria que sufre Gaza, la Defensa Civil debió detener su respuesta de emergencia por falta de combustible y equipos, lo que deja en riesgo a miles de palestinos que viven entre edificios dañados y campos de desplazados.
Desde el alto el fuego el pasado 10 de octubre, Defensa Civil retiró escombros y muros de "3.445 edificios y viviendas" impactados por Israel. / AP
6 de enero de 2026

Ante la falta de combustible y de equipos de rescate operativos en Gaza, la Defensa Civil anunció este lunes que tuvo que suspender su respuesta de emergencia para eliminar los peligros derivados de edificios gravemente dañados a raíz de los bombardeos de Israel, durante estos más de dos años de ofensiva genocida. 

"Tenemos la obligación de eliminar los peligros, pero lamentablemente no podemos cumplirlo debido a que la mayoría de los suministros de combustible se han agotado y a los daños que ha sufrido gran parte del equipo disponible en las gobernaciones", denunció el organismo a través de un comunicado.

En su declaración, la Defensa Civil explicó que desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego el pasado 10 de octubre, sus equipos han retirado escombros y muros de hormigón de unos "3.445 edificios y viviendas" impactados por los ataques israelíes, los cuales suponían un riesgo para la población residente y para personas desplazadas en distintas zonas del enclave.

La institución señaló que actualmente tiene pendientes unas 1.560 llamadas de emergencia relacionadas con estructuras dañadas por los bombardeos, a las que no ha podido atender debido al agotamiento de la mayoría de los suministros. Asimismo, añadió que los recursos con los que cuenta ya eran "muy limitados e insuficientes", y que solo permitían cubrir alrededor del 30% del total de las solicitudes de asistencia.

La Dirección General del organismo advirtió que la vida de miles de personas que residen en estos edificios, así como de desplazados que intentan sobrevivir en tiendas instaladas en los alrededores, "corre un grave peligro" ante la suspensión de las operaciones para atender emergencias humanitarias.

Además, instó a los países garantes del alto el fuego a tomar acciones para cubrir las necesidades de la respuesta humanitaria, y a presionar a Israel para que permita la entrada de combustible y del equipamiento necesario, con el fin de que los organismos de emergencia puedan cumplir con su labor "humanitaria y moral".

Los equipos de rescate de la Defensa Civil han recuperado además más de 600 cuerpos sin vida entre las toneladas de escombros de un enclave devastado, en el que más del 80% de sus edificios han sido completamente destruidos o dañados.

Los ataques continúan

Pero ni la gravedad de la situación ni el alto el fuego vigente hace casi tres meses ha detenido los ataques de Tel Aviv en Gaza. 

Este lunes, un bombardeo israelí en la zona de Al-Mawasi, en el noroeste de Jan Yunis, en el sur de Gaza, impactó una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas, matando a una niña de 5 años y a su tío, e hiriendo a otros dos niños, según informaron funcionarios del Hospital Nasser. Familiares lloraban sobre los cuerpos cuando fueron llevados al hospital.

Estas víctimas se suman a las más de 400 personas que Israel ha matado desde que comenzó la tregua en octubre, según el Ministerio de Salud de Gaza. Esta entidad informó el lunes que otros dos cuerpos habían sido trasladados a hospitales locales en las últimas 24 horas. 

Desde octubre de 2023, cuando lanzó su ofensiva genocida sobre Gaza, Israel ha matado en el enclave a 71.400 palestinos, la mayoría mujeres y niños, herido a más de 171.264 y dejado el territorio en ruinas. No obstante, se cree que las cifras son mucho mayores. 

FUENTE:TRT Español y agencias
