Türkiye continúa manteniendo contactos diplomáticos con el objetivo de contribuir a poner fin a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, afirmó el sábado el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan.
Tras una reunión informal del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Túrquicos, Fidan destacó una reciente declaración del presidente iraní. “La afirmación del señor Pezeshkian, ‘No atacaremos a menos que seamos atacados. Pedimos disculpas por el ataque’, es un mensaje que hemos querido subrayar”, explicó.
El jefe de la diplomacia turca insistió además en la postura de Ankara respecto a los ataques que afectan a otros países. “Quiero reiterar que condenamos firmemente cualquier ataque dirigido contra terceros Estados”, señaló.
Fidan también abordó las preocupaciones de seguridad que afectan directamente a Türkiye y lanzó una advertencia a Teherán frente a cualquier intento de lanzar proyectiles hacia territorio turco. Sus declaraciones llegan pocos días después de que la OTAN interceptara un misil balístico lanzado desde Irán que se dirigía hacia Türkiye.
“No somos un país que se deje provocar fácilmente”, afirmó Fidan ante los periodistas en Estambul.
Según explicó, Ankara trasladó este mensaje directamente a las autoridades iraníes. “Hablamos con nuestros amigos en Irán y les dijimos: si se trató de un misil que perdió su rumbo, es una cosa. Pero si esto va a continuar, nuestro consejo es claro: tengan cuidado; no permitan que nadie en Irán se embarque en una aventura de ese tipo”.
El ministro turco también advirtió sobre los riesgos de intentar provocar una guerra civil dentro de Irán como vía para forzar un cambio de régimen. A su juicio, se trataría de un “error histórico”.
“Nos oponemos a todos los escenarios que buscan instigar una guerra civil en Irán explotando fracturas étnicas o religiosas”, advirtió Fidan. “Ese sería el escenario más peligroso”.