Türkiye continúa manteniendo contactos diplomáticos con el objetivo de contribuir a poner fin a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, afirmó el sábado el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan.

Tras una reunión informal del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Túrquicos, Fidan destacó una reciente declaración del presidente iraní. “La afirmación del señor Pezeshkian, ‘No atacaremos a menos que seamos atacados. Pedimos disculpas por el ataque’, es un mensaje que hemos querido subrayar”, explicó.

El jefe de la diplomacia turca insistió además en la postura de Ankara respecto a los ataques que afectan a otros países. “Quiero reiterar que condenamos firmemente cualquier ataque dirigido contra terceros Estados”, señaló.

Fidan también abordó las preocupaciones de seguridad que afectan directamente a Türkiye y lanzó una advertencia a Teherán frente a cualquier intento de lanzar proyectiles hacia territorio turco. Sus declaraciones llegan pocos días después de que la OTAN interceptara un misil balístico lanzado desde Irán que se dirigía hacia Türkiye.

“No somos un país que se deje provocar fácilmente”, afirmó Fidan ante los periodistas en Estambul.