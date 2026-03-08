TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye intensifica contactos diplomáticos para poner fin a la guerra con Irán, dice ministro Fidan
Türkiye se opone a cualquier intento de provocar una guerra civil en Irán, advierte el ministro de Relaciones Exteriores Hakan Fidan, quien lo calificó de “error histórico”.
Türkiye intensifica contactos diplomáticos para poner fin a la guerra con Irán, dice ministro Fidan
Türkiye intensifica la diplomacia para poner fin a la guerra con Irán, dice Fidan / AA
hace una hora

Türkiye continúa manteniendo contactos diplomáticos con el objetivo de contribuir a poner fin a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, afirmó el sábado el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan.

Tras una reunión informal del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Túrquicos, Fidan destacó una reciente declaración del presidente iraní. “La afirmación del señor Pezeshkian, ‘No atacaremos a menos que seamos atacados. Pedimos disculpas por el ataque’, es un mensaje que hemos querido subrayar”, explicó.

El jefe de la diplomacia turca insistió además en la postura de Ankara respecto a los ataques que afectan a otros países. “Quiero reiterar que condenamos firmemente cualquier ataque dirigido contra terceros Estados”, señaló.

Fidan también abordó las preocupaciones de seguridad que afectan directamente a Türkiye y lanzó una advertencia a Teherán frente a cualquier intento de lanzar proyectiles hacia territorio turco. Sus declaraciones llegan pocos días después de que la OTAN interceptara un misil balístico lanzado desde Irán que se dirigía hacia Türkiye.

“No somos un país que se deje provocar fácilmente”, afirmó Fidan ante los periodistas en Estambul.

RECOMENDADOS

Según explicó, Ankara trasladó este mensaje directamente a las autoridades iraníes. “Hablamos con nuestros amigos en Irán y les dijimos: si se trató de un misil que perdió su rumbo, es una cosa. Pero si esto va a continuar, nuestro consejo es claro: tengan cuidado; no permitan que nadie en Irán se embarque en una aventura de ese tipo”.

El ministro turco también advirtió sobre los riesgos de intentar provocar una guerra civil dentro de Irán como vía para forzar un cambio de régimen. A su juicio, se trataría de un “error histórico”.

“Nos oponemos a todos los escenarios que buscan instigar una guerra civil en Irán explotando fracturas étnicas o religiosas”, advirtió Fidan. “Ese sería el escenario más peligroso”.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Irán pospone ceremonia de despedida del líder Supremo, Alí Jamenei
Israel amplía operaciones en Líbano con incursión terrestre, mientras intensifica bombardeos
Defensa aérea de la OTAN derriba un misil balístico iraní que se dirigía hacia Türkiye
El despliegue de EE.UU. en Oriente Medio es el mayor en décadas, pero enfrenta pérdidas millonarias
EE.UU. ordena escoltar petroleros en estrecho de Ormuz, mientras Irán dice que controla toda la vía
Buscar un “cambio de régimen” en Irán desatará “escenarios muy peligrosos”, alerta ministro Fidan
Erdogan denuncia el colapso del orden mundial basado en reglas
Trump amenaza con suspender comercio con España por negarle uso de bases militares para atacar Irán
Irán descarta conversaciones con EE.UU. tras los ataques conjuntos, promete centrarse en la defensa
Türkiye trabaja para resolver los problemas mediante una “diplomacia orientada a la paz”: Erdogan
Irán contraataca a Israel y a sitios vinculados a EE.UU. en todo Oriente Medio en plena escalada
Ministro turco Fidan mantiene intensos diálogos en medio de la ofensiva de EE.UU.-Israel contra Irán
“¿Por qué es nuestra culpa?”: Israel cierra cruces y agrava crisis en Gaza tras los ataques a Irán
Irán cierra el estrecho de Ormuz en respuesta a ataques de Israel y EE.UU.: así escala el conflicto
La Tercera Guerra Mundial estallará si EE.UU. sigue rumbo “demente” de “cambiar regímenes”: Medvedev