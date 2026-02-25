Un avión de combate turco F-16 se estrelló durante un vuelo de misión en la provincia de Balikesir, oeste de Türkiye, en la madrugada del miércoles, anunciaron las autoridades. Además, el piloto a bordo de la aeronave, el mayor Ibrahim Bolat, falleció, según la información oficial.

La aeronave, asignada al 9.º Comando Principal de la Base de Aviones, despegó de Balikesir y poco después, pasada la medianoche, perdió el contacto. Según el Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye, la comunicación por radio y el seguimiento por radar se interrumpieron a las 00:56, hora local.

Equipos de búsqueda y rescate fueron enviados inmediatamente a la zona. Las autoridades confirmaron posteriormente que el caza se había accidentado cerca de la aldea de Naifli, en el distrito de Karesi, cerca de la autopista Esmirna-Estambul.

El gobernador de Balikesir, Ismail Ustaoglu, declaró que un piloto falleció en el accidente. “Que Dios tenga piedad de nuestro mártir y conceda paciencia a su familia. Nuestras condolencias nacionales”, expresó a través de un comunicado.

El lugar del accidente, ubicado en una zona rural, llevó al cierre temporal de la autopista en ambas direcciones mientras se desplegaban los equipos de emergencia, incluyendo bomberos y ambulancias.