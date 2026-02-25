TÜRKİYE
2 min de lectura
Avión de combate turco F-16 se accidenta en Balikesir: el piloto, mayor Ibrahim Bolat, falleció
El Ministerio de Defensa de Türkiye informó que el contacto con el caza F-16 se perdió poco después del despegue en la provincia de Balikesir, oeste del país, pasada la medianoche del miércoles. Las autoridades ya investigan el accidente.
Avión de combate turco F-16 se accidenta en Balikesir: el piloto, mayor Ibrahim Bolat, falleció
Ambulancias esperan mientras los equipos de búsqueda trabajan en el lugar donde se accidentó un avión de combate turco F-16, en Balikesir. / AA
hace 10 horas

Un avión de combate turco F-16 se estrelló durante un vuelo de misión en la provincia de Balikesir, oeste de Türkiye, en la madrugada del miércoles, anunciaron las autoridades. Además, el piloto a bordo de la aeronave, el mayor Ibrahim Bolat, falleció, según la información oficial.

La aeronave, asignada al 9.º Comando Principal de la Base de Aviones, despegó de Balikesir y poco después, pasada la medianoche, perdió el contacto. Según el Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye, la comunicación por radio y el seguimiento por radar se interrumpieron a las 00:56, hora local.

Equipos de búsqueda y rescate fueron enviados inmediatamente a la zona. Las autoridades confirmaron posteriormente que el caza se había accidentado cerca de la aldea de Naifli, en el distrito de Karesi, cerca de la autopista Esmirna-Estambul.

El gobernador de Balikesir, Ismail Ustaoglu, declaró que un piloto falleció en el accidente. “Que Dios tenga piedad de nuestro mártir y conceda paciencia a su familia. Nuestras condolencias nacionales”, expresó a través de un comunicado.

El lugar del accidente, ubicado en una zona rural, llevó al cierre temporal de la autopista en ambas direcciones mientras se desplegaban los equipos de emergencia, incluyendo bomberos y ambulancias.

“Heroico compañero de armas”

RECOMENDADOS

En un comunicado posterior, el Ministerio de Defensa Nacional identificó al piloto fallecido como el mayor Ibrahim Bolat. La entidad envió sus condolencias a su familia, a las Fuerzas Armadas Turcas y a la nación, describiéndolo como un “heroico compañero de armas”.

“La causa del siniestro se determinará tras el examen de la junta de investigación de accidentes”, declaró el ministerio.

El ministro de Justicia, Akin Gurlek, también confirmó el inicio de una investigación judicial. La Fiscalía General de Balikesir envió al lugar del accidente al fiscal jefe, a un fiscal jefe adjunto y a dos fiscales para supervisar la indagación.

El F-16 realizaba un vuelo de misión rutinario en el momento del accidente, de acuerdo a las autoridades. No se ha publicado información sobre posibles fallos técnicos ni sobre factores externos a la espera del resultado de la investigación.

La flota de F-16 de Türkiye constituye un componente esencial de las capacidades de la fuerza aérea del país, realizando regularmente misiones de entrenamiento y operaciones desde múltiples bases en todo el territorio.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Israel deja ocho muertos en Líbano y ataca campamento de refugiados palestino en violación de tregua
La Corte Suprema de EE.UU. anula los aranceles de Trump en un histórico revés al poder ejecutivo
Un portaaviones de EE.UU. entra en el Mediterráneo mientras Trump sopesa un ataque contra Irán
Irán apuesta por la diplomacia mientras Trump sopesa un posible ataque limitado
El largo proyecto israelí de asentamientos: décadas de expansión que han borrado el Estado palestino
Fuerza de Estabilización para Gaza contará con tropas de cinco países, anuncian en Junta de Paz
Muertos en Gaza superan por miles las cifras reportadas en primeros 15 meses de genocidio: reporte
Irán advierte que responderá “con decisión” a un ataque de EE.UU., tras retador ultimátum de Trump
Türkiye espera que EE.UU. e Irán alcancen “negociación genuina” sin una guerra: ministro turco Fidan
“Türkiye mantiene su compromiso con la seguridad y reconstrucción de Gaza”, asegura ministro Fidan
Cinco claves del discurso de Donald Trump ante la Junta de la Paz
Por Sadiq S Bhat
EE.UU. sube el tono con Irán tras diálogos, mientras Teherán reitera su derecho al programa nuclear
¿Qué dejaron las negociaciones de Rusia y Ucrania, mediadas por EE.UU.? Este es el balance
“No hay felicidad este año”: familias desplazadas en Gaza reciben Ramadán entre hambruna y ataques
El liderazgo de Türkiye en la OTAN: 74 años de compromiso con la alianza y la seguridad regional