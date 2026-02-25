Un avión de combate turco F-16 se estrelló durante un vuelo de misión en la provincia de Balikesir, oeste de Türkiye, en la madrugada del miércoles, anunciaron las autoridades. Además, el piloto a bordo de la aeronave, el mayor Ibrahim Bolat, falleció, según la información oficial.
La aeronave, asignada al 9.º Comando Principal de la Base de Aviones, despegó de Balikesir y poco después, pasada la medianoche, perdió el contacto. Según el Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye, la comunicación por radio y el seguimiento por radar se interrumpieron a las 00:56, hora local.
Equipos de búsqueda y rescate fueron enviados inmediatamente a la zona. Las autoridades confirmaron posteriormente que el caza se había accidentado cerca de la aldea de Naifli, en el distrito de Karesi, cerca de la autopista Esmirna-Estambul.
El gobernador de Balikesir, Ismail Ustaoglu, declaró que un piloto falleció en el accidente. “Que Dios tenga piedad de nuestro mártir y conceda paciencia a su familia. Nuestras condolencias nacionales”, expresó a través de un comunicado.
El lugar del accidente, ubicado en una zona rural, llevó al cierre temporal de la autopista en ambas direcciones mientras se desplegaban los equipos de emergencia, incluyendo bomberos y ambulancias.
“Heroico compañero de armas”
En un comunicado posterior, el Ministerio de Defensa Nacional identificó al piloto fallecido como el mayor Ibrahim Bolat. La entidad envió sus condolencias a su familia, a las Fuerzas Armadas Turcas y a la nación, describiéndolo como un “heroico compañero de armas”.
“La causa del siniestro se determinará tras el examen de la junta de investigación de accidentes”, declaró el ministerio.
El ministro de Justicia, Akin Gurlek, también confirmó el inicio de una investigación judicial. La Fiscalía General de Balikesir envió al lugar del accidente al fiscal jefe, a un fiscal jefe adjunto y a dos fiscales para supervisar la indagación.
El F-16 realizaba un vuelo de misión rutinario en el momento del accidente, de acuerdo a las autoridades. No se ha publicado información sobre posibles fallos técnicos ni sobre factores externos a la espera del resultado de la investigación.
La flota de F-16 de Türkiye constituye un componente esencial de las capacidades de la fuerza aérea del país, realizando regularmente misiones de entrenamiento y operaciones desde múltiples bases en todo el territorio.