En un renovado pulso de presión, el presidente de EE.UU., Donald Trump, disparó una amenaza a sus aliados de la OTAN al señalar que la coalición se enfrenta “a un futuro muy malo” si sus miembros no ayudan a reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, en medio de la guerra contra Irán que hace 17 días emprendió junto a Israel en Oriente Medio. Y este domingo reveló que mantiene conversaciones con siete países para asegurar la vía marítima, aunque se negó a mencionar específicamente de qué naciones se trataba. Por su parte, Teherán respondió a los ataques del fin de semana contra la isla de Kharg, advirtiendo este lunes que cualquier daño contra la infraestructura petrolera del territorio impactará en los mercados petroleros globales creando “otra ecuación peligrosa y sin precedentes para las tarifas y la distribución energética mundial".

Durante una conversación con el diario The Financial Times el domingo, Trump sostuvo que, así como Estados Unidos ha ayudado a Ucrania en la guerra con Rusia, espera que Europa contribuya en la compleja situación del estrecho de Ormuz, cuyo cierre ha disparado los precios de los hidrocarburos en todo el mundo. A primera hora de este lunes, el crudo Brent volvió a subir alcanzando los 106 dólares por barril, antes de retroceder levemente a un poco más de 104 dólares.

De manera que el mandatario estadounidense aseveró que, si desde la OTAN “no hay respuesta o si es una respuesta negativa” a su petición de ayuda, “creo que será algo muy malo para el futuro” de la alianza. Cuando se le preguntó qué tipo de ayuda concreta buscaba, Trump respondió que quería dragaminas, así como "gente que vaya a neutralizar a algunos malos actores que están a lo largo de la costa (iraní)".

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró este lunes que el estrecho de Ormuz “sólo está cerrado para los enemigos y para quienes apoyen su agresión”, de acuerdo a un reporte de la agencia Reuters. Además, el portavoz de ese ministerio, Esmaeil Baghaei, indicó que buques pertenecientes a países no involucrados en la guerra han podido transitar por la vía marítima Ormuz con la coordinación y autorización de las fuerzas militares de Teherán, según la agencia estatal iraní SNN.

Trump pone a China bajo la mira

Ahora bien, la presión de Trump no se limitó a sus aliados de la OTAN. En la entrevista con The Financial Times, Trump también destacó que China, al igual que muchos países europeos, depende más que Estados Unidos del flujo de petróleo del Golfo. "Es lógico que quienes se benefician de esta vía (el estrecho de Ormuz) ayuden a garantizar que allí no ocurra nada malo".

De ahí que haya mencionado la posibilidad de aplazar su próxima visita a Beijing –prevista del 31 de marzo hasta el 2 de abril, y durante la que se reunirá con su homólogo Xi Jinping– a la respuesta positiva de China en su intento por lograr apoyo. Al punto que sostuvo que a Washington le gustaría conocer la postura de Beijing antes de dicha gira. Dos semanas “es mucho tiempo", apuntó.

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Luego le lanzó una fuerte crítica a Gran Bretaña por lo que consideró una “lenta respuesta”, afirmando que el Reino Unido sólo ofreció dos barcos después de que la capacidad militar de Irán ya hubiera sido destruida en gran medida. Luego, durante una llamada el domingo, Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, intercambiaron opiniones sobre "la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz", indicó Downing Street.

Sin embargo, Starmer sostuvo que Reino Unido no será arrastrado a “una guerra más amplia” y que está “trabajando con aliados” en un plan viable para restablecer el funcionamiento del paso marítimo. También aclaró que no se trata de una misión de la OTAN, y que “no es una tarea sencilla”. Aunque reconoció que la vía es necesaria para “garantizar la estabilidad de los mercados”.

Por su parte, la Unión Europea anunció que evaluará este lunes la ampliación de la misión naval del bloque en el mar Rojo para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz, informó la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. "Nos interesa mantener abierto el estrecho de Ormuz, y por eso estamos debatiendo qué podemos hacer al respecto desde el lado europeo", declaró antes del inicio de una reunión en Bruselas con los ministros de Exteriores de la UE.

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Kallas mencionó varias posibilidades, entre ellas recurrir a la misión Aspides, actualmente desplegada en el mar Rojo. Pero para hacerlo es necesario modificar el mandato actual de esta misión, concebida originalmente para proteger a los buques mercantes de los ataques de los hutíes de Yemen en el mar Rojo. "Discutiremos con los Estados miembros para ver si es posible modificar realmente el mandato de esta misión", explicó Kallas.

Sin embargo, añadió que el punto más relevante "es saber si los Estados miembros están dispuestos a utilizar efectivamente esta misión". Francia había planteado el 9 de marzo una misión internacional "puramente defensiva" para reabrir el estrecho, sin precisar si debía llevarse a cabo en el marco de la misión Aspides.

¿Una respuesta silenciosa a la presión?

En declaraciones diferentes, pero también este domingo, Trump reveló que actualmente hay conversaciones con siete países para asegurar la circulación del petróleo por el estrecho de Ormuz, aunque no detalló específicamente cuáles. Al hablar con la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, sobre la llamada “Operación Furia Épica”, el presidente afirmó que Washington había estado dialogando con otras naciones sobre la vigilancia del paso.

"Exijo que estos países intervengan y protejan su propio territorio, porque es su propio territorio", dijo Trump sobre el estrecho, afirmando que Estados Unidos no necesita este canal de navegación debido a su propio acceso al petróleo. “Sería bueno que otros países colaboraran con nosotros en la vigilancia de este aspecto, y les ayudaremos. Trabajaremos con ellos”, insistió.

Entonces, recalcó que Beijing, que transporta la mayoría de su crudo por vía marítima a través de este estrecho, fue invitada a cooperar. “Obtienen la mayor parte de su petróleo, mucho, alrededor del 90%, del estrecho. Así que les pregunté: "¿Les gustaría participar?". Ya veremos. Quizás acepten, quizás no”, dijo. Por el momento ningún país ha anunciado su intención de unirse a Washington.

Cuando Trump lanzó inicialmente su idea de formar una coalición de países para garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz el pasado sábado, había mencionado, además de China, a Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido. Francia, sin embargo, confirmó que no enviará buques. El Ministerio de Relaciones Exteriores declaró ese mismo sábado que “la postura no ha cambiado: es defensiva”, en referencia a la afirmación del presidente Emmanuel Macron de que París no participará en la guerra contra Irán.