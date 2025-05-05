Siria está a punto de firmar un acuerdo para importar electricidad desde Türkiye a través de una línea de transmisión de 400 kilovoltios entre los dos países, informó la agencia estatal de noticias siria.

Damasco también trabaja en la creación de un gasoducto natural que conecte la ciudad turca fronteriza de Kilis con la ciudad siria de Alepo, en el norte del país, según dijo el ministro de Energía, Mohammed Al-Bashir, este domingo en declaraciones citadas por la agencia.

“El gasoducto permitirá el suministro de 6 millones de metros cúbicos de gas por día a las plantas eléctricas en Siria, lo que contribuirá a mejorar la situación energética del país”, añadió el funcionario.

Elogiando el apoyo continuo de Türkiye a Siria, el ministro también destacó los recientes esfuerzos de Ankara para suministrar electricidad al norte del país.

Asimismo, Al-Bashir afirmó que están en marcha los preparativos para una nueva línea de transmisión entre Reyhanli, Türkiye, y la región siria de Harem, a través de la cual se entregarán unos 80 megavatios de electricidad al norte del país una vez finalizado el proceso de licitación.

En busca de inversión extranjera

Siria busca atraer inversión extranjera en todo su sector energético, desde la exploración hasta la minería, por lo que da la bienvenida a las empresas turcas para participar en la reconstrucción del país tras la guerra, afirmó Al-Bashir el sábado.

“Siria está abierta a inversiones en todos los segmentos del sector energético”, indicó.

“Esto incluye oportunidades en exploración, perforación, refinación y transmisión en el sector del petróleo y gas, así como en la rehabilitación de líneas y plantas eléctricas, la reconstrucción de refinerías y actividades mineras”, añadió.