El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que su país y sus aliados preparan una misión naval “puramente defensiva” destinada a reabrir el estrecho de Ormuz y escoltar buques una vez que disminuya la fase más intensa del conflicto en Oriente Medio.

Durante una visita este lunes a la parte grecochipriota de Chipre, Macron explicó que la operación propuesta se centraría en restablecer el tráfico marítimo a través de este punto estratégico, una ruta clave para el transporte mundial de petróleo y gas.

Según el mandatario francés, la misión buscará garantizar el paso seguro de los buques comerciales y asegurar la continuidad del suministro energético a través del estrecho una vez que el conflicto se reduzca.

En el marco de la visita, también anunció un aumento de la presencia naval francesa en las principales vías marítimas que conectan el Mediterráneo oriental, el mar Rojo y las aguas cercanas al estrecho de Ormuz.