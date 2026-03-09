CONFLICTO ISRAEL-IRÁN
Francia planea misión “puramente defensiva” con aliados para reabrir el estrecho de Ormuz: Macron
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció un despliegue naval ampliado en las vías fluviales clave que unen el Mediterráneo oriental, el Mar Rojo y las aguas cercanas al Estrecho de Ormuz.
Francia prepara una misión "puramente defensiva" con sus aliados para reabrir el Estrecho de Ormuz, dice Macron. / Reuters
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que su país y sus aliados preparan una misión naval “puramente defensiva” destinada a reabrir el estrecho de Ormuz y escoltar buques una vez que disminuya la fase más intensa del conflicto en Oriente Medio.

Durante una visita este lunes a la parte grecochipriota de Chipre, Macron explicó que la operación propuesta se centraría en restablecer el tráfico marítimo a través de este punto estratégico, una ruta clave para el transporte mundial de petróleo y gas.

Según el mandatario francés, la misión buscará garantizar el paso seguro de los buques comerciales y asegurar la continuidad del suministro energético a través del estrecho una vez que el conflicto se reduzca.

En el marco de la visita, también anunció un aumento de la presencia naval francesa en las principales vías marítimas que conectan el Mediterráneo oriental, el mar Rojo y las aguas cercanas al estrecho de Ormuz.

“En total, la presencia francesa, que se desplegará desde el Mediterráneo oriental, en el mar Rojo y precisamente frente a las costas de Ormuz, movilizará ocho fragatas, dos buques anfibios portahelicópteros y nuestro portaaviones”, declaró Macron.

Añadió que el portaaviones francés Charles de Gaulle, actualmente desplegado cerca de la isla griega de Creta, formará parte del operativo.

Macron también señaló que Francia contribuirá de manera permanente con dos fragatas a la Operación Aspides, la misión marítima de la Unión Europea lanzada en 2024 para proteger el transporte comercial en el mar Rojo.

