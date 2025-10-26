Un hito clave en la iniciativa “Türkiye libre de terrorismo” de Ankara se alcanzó el domingo, cuando el grupo terrorista PKK informó que ha retirado todas sus fuerzas del país hacia el norte de Iraq.

El grupo terrorista PKK indicó en un comunicado leído y difundido desde la zona de Qandil, en el norte de Iraq, que estaba implementando la retirada de todas sus fuerzas de Türkiye. Señaló que la decisión de poner fin a la presencia y actividades armadas de la organización terrorista se tomó en mayo bajo las directrices de su cabecilla, que se encuentra en la cárcel, Abdullah Ocalan.

Al momento del anuncio estuvieron presentes 23 miembros del PKK que, según se informó, habían llegado desde Türkiye.

En julio, un grupo de miembros del PKK destruyó su primer lote de armas, en lo que Ankara describió como “un punto de inflexión irreversible”.

El grupo, designado como organización terrorista por Türkiye, Estados Unidos y la Unión Europea, ha llevado a cabo una campaña terrorista de décadas en Türkiye que ha causado decenas de miles de muertes desde la década de 1980.