Israel cruzó un umbral peligroso al lanzar un ataque en Doha que mató a miembros del grupo palestino Hamás y a un oficial de seguridad local, según advirtió el Gobierno de Qatar, que calificó la agresión como un "momento decisivo" para Oriente Medio y pidió una "respuesta de toda la región".

"Creemos que hoy hemos llegado a un momento decisivo. Debería haber respuesta de toda la región ante acciones tan atroces", dijo el primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, en una conferencia de prensa el martes por la noche, poco después del bombardeo. Y agregó que Israel usó armas que no fueron detectadas por el radar de defensa aérea de Qatar.

Advirtió que Doha "se reserva el derecho a responder a estos ataques traicioneros", señalando que considera que la escalada ha cruzado un umbral peligroso.

Israel reconoció haber realizado la operación, afirmando que su objetivo eran los dirigentes de Hamás Khalil al-Hayya y Zaher Jabareen. El grupo palestino confirmó que el ataque mató a cinco miembros de Hamás, incluido el hijo del alto dirigente Khalil al-Hayya, además de un oficial de seguridad qatarí.

No obstante, el miembro del buró político de Hamás, Suhail al-Hindi, dijo al medio Al Jazeera que el liderazgo principal del grupo sobrevivió al ataque israelí. Añadió que el bombardeo ocurrió mientras el equipo negociador discutía en Doha una propuesta de alto el fuego para Gaza presentada por Estados Unidos. También subrayó que Hamás responsabiliza tanto a Israel como a Washington por el ataque.

Qatar, un mediador clave entre Israel y Hamás





Pese a haber sufrido un ataque en su propio territorio, el primer ministro de Qatar aseguró que se mantienen firmes en su rol como mediadores. Es que Doha ha sido clave en las negociaciones Tel Aviv y Hamás de cara a lograr un acuerdo que permita un alto el fuego y detenga la ofensiva, que ya lleva casi dos años y ha matado a más de 64.000 palestinos en Gaza.

Al-Thani recalcó que los esfuerzos de mediación forman parte de la identidad de Qatar y que nada lo hará renunciar a ese papel. "Continuaremos con los esfuerzos de mediación para lograr la paz en Gaza, a pesar de este ataque traicionero", aseguró, en referencia al genocidio israelí en el enclave. "No hay nada que nos detenga de seguir con esta mediación en la región".

El primer ministro detalló que, en los últimos días, se habían desarrollado negociaciones intensas a petición de EE.UU. para discutir la más reciente propuesta presentada por Washington. "A pesar de su conocimiento y de su participación constante a través de delegaciones enviadas a Doha, la parte israelí ha trabajado deliberadamente para obstruir cada esfuerzo destinado a abrir una ventana hacia la paz", denunció.